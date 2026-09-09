Punya Sifat Kompetitif, 7 Tanggal Lahir Ini Konon Mudah Iri Melihat Orang Sukses

JawaPos.com – Melihat orang lain mencapai kesuksesan terkadang dapat memunculkan berbagai macam perasaan. Ada yang ikut bahagia dan menjadikannya motivasi, tetapi ada pula yang justru merasa tertinggal, tidak percaya diri, atau diam-diam merasa iri.

Dalam numerologi, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan angka yang berasal dari tanggal kelahirannya. Salah satu aspek yang dibahas adalah kecenderungan seseorang dalam menghadapi persaingan, pencapaian, maupun keberhasilan orang di sekitarnya.

Meski demikian, numerologi merupakan bagian dari kepercayaan dan tidak dapat dijadikan patokan ilmiah untuk menentukan karakter seseorang. Setiap individu tetap memiliki pengalaman, lingkungan, dan cara mengelola emosi yang berbeda.

Dilansir dari English Jagran, berikut tujuh tanggal lahir yang dalam numerologi disebut lebih rentan mengalami rasa cemburu terhadap pencapaian orang lain.

1. Tanggal Lahir 17 dan 26 Orang yang lahir pada tanggal 17 atau 26 disebut mempunyai ambisi dan semangat kompetisi yang cukup kuat.

Keinginan untuk mencapai posisi yang lebih baik, memperoleh kestabilan finansial, atau mendapatkan pengakuan terkadang membuat mereka mudah membandingkan pencapaian diri dengan orang lain.

Ketika melihat seseorang berhasil lebih dahulu, rasa kurang percaya diri dapat muncul. Terlebih jika mereka memiliki standar yang tinggi terhadap dirinya sendiri.

Dalam kondisi tertentu, perasaan tersebut bisa berubah menjadi kecemburuan. Namun, jika dikelola dengan baik, sifat kompetitif justru dapat menjadi dorongan untuk berkembang dan mencapai target pribadi.

2. Tanggal Lahir 6 dan 24 Mereka yang lahir pada tanggal 6 atau 24 dalam numerologi sering dikaitkan dengan karakter penyayang, protektif, dan memiliki kebutuhan kuat terhadap rasa aman.