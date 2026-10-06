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Rabu, 7 Oktober 2026 | 03.21 WIB

3 Zodiak yang Nasibnya di Oktober 2026 Berjalan Baik, Akhir Tahun Banyak Uang dan Makin Bahagia

Zodiak yang diramalkan nasibnya di Oktober 2026 berjalan baik saat akhir tahun banyak uang dan makin bahagia. (dok: pexels) - Image

Zodiak yang diramalkan nasibnya di Oktober 2026 berjalan baik saat akhir tahun banyak uang dan makin bahagia. (dok: pexels)

JawaPos.com - Bulan-bulan di paruh kedua tahun kuda api ini diprediksi akan jadi periode yang penuh dengan kejutan.

Salah satu hal baik yang mungkin akan dirasakan oleh segelintir orang yakni perubahan terhadap hidup yang dijalani.

Serangkaian rezeki dalam berbagai bentuk akan diperoleh hingga kebahagiaan pun awet menyelimuti hati.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan nasibnya di Oktober 2026 berjalan baik saat akhir tahun banyak uang dan makin bahagia.

1. Zodiak Aquarius

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak aquarius dikatakan akan menjalani hidup yang lebih menggembirakan.

Di akhir tahun 2026 ini, mereka yang berzodiak satu ini diprediksi akan mendapatkan banyak kelancaran urusan.

Rezeki yang datang menghampiri dimungkinkan berupa kemudahan dalam mengerjakan sesuatu hingga akhirnya berhasil meraih hasil terbaik. 

Editor: Novia Tri Astuti
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