7 Alasan Hidup untuk Saat Ini Saja Tak Cukup Membuat Bahagia Menurut Psikologi

seseorang yang bersenang-senang untuk hari ini. (Magnific)

JawaPos.com - Ada nasihat yang terdengar sangat masuk akal ketika hidup terasa semakin tidak pasti:



“Jalani saja hari ini.”



Nikmati apa yang ada sekarang. Jangan terlalu memikirkan masa depan. Jangan terlalu mencemaskan sesuatu yang belum terjadi. Bukankah hidup memang hanya berlangsung hari ini?



Nasihat tersebut tidak sepenuhnya salah.



Dalam psikologi, kemampuan untuk hadir di saat ini memang memiliki banyak manfaat. Kita tidak mungkin menikmati kehidupan jika pikiran terus-menerus terjebak pada penyesalan masa lalu atau kekhawatiran tentang sesuatu yang belum terjadi.



Masalahnya muncul ketika hidup untuk saat ini berubah menjadi hidup hanya untuk saat ini.



Keduanya terdengar mirip, tetapi secara psikologis sangat berbeda.



Hidup di saat ini berarti mampu menghargai apa yang sedang terjadi tanpa kehilangan kesadaran terhadap masa lalu dan masa depan. Sebaliknya, hidup hanya untuk saat ini berarti mengabaikan konsekuensi jangka panjang demi kenyamanan, kesenangan, atau kelegaan sesaat.



Dan ketika dunia terasa semakin tidak jelas—ekonomi berubah, pekerjaan tidak selalu aman, teknologi berkembang cepat, hubungan sosial berubah, dan masa depan sulit diprediksi—kemampuan untuk melihat sedikit lebih jauh justru menjadi semakin penting.



Penelitian mengenai time perspective menunjukkan bahwa kesejahteraan psikologis tidak hanya berkaitan dengan bagaimana seseorang menikmati masa kini. Cara seseorang memandang masa lalu dan masa depan juga berhubungan dengan kepuasan hidup, regulasi emosi, ketahanan psikologis, serta kemampuan mengambil keputusan. Bahkan penelitian terbaru menemukan bahwa keseimbangan perspektif waktu berkaitan dengan subjective well-being, dan hubungan tersebut berjalan dua arah: kesejahteraan dapat memperkuat perspektif waktu yang lebih seimbang, sementara perspektif waktu yang seimbang juga dapat meningkatkan kesejahteraan.



Jadi, mungkin persoalannya bukan apakah kita harus hidup untuk hari ini atau memikirkan masa depan.



Persoalannya adalah:



Bagaimana kita bisa menikmati hari ini tanpa mengorbankan kehidupan kita di hari esok?



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (17/10), terdapat tujuh alasannya.



1. Karena kebahagiaan sesaat tidak selalu sama dengan kesejahteraan jangka panjang



Salah satu kesalahan paling umum dalam memahami kebahagiaan adalah menganggap bahwa semakin banyak hal yang membuat kita merasa senang sekarang, semakin bahagia pula hidup kita.



Padahal, psikologi membedakan antara pengalaman emosi positif sesaat dengan subjective well-being yang lebih luas.



Makan makanan favorit bisa membuat kita senang selama beberapa menit.



Berbelanja sesuatu yang kita inginkan bisa memberikan kepuasan.



Menonton film, bermain gim, pergi berpesta, atau menghabiskan akhir pekan tanpa memikirkan pekerjaan juga bisa membuat kita merasa lega.



Semua itu bukan sesuatu yang buruk.



Namun, jika seluruh keputusan hidup didasarkan pada pertanyaan:



“Apa yang membuat saya merasa paling enak sekarang?”



kita berisiko mengorbankan hal-hal yang justru menentukan kualitas hidup dalam jangka panjang.



Misalnya, seseorang mungkin merasa lebih bahagia ketika menghabiskan seluruh pendapatannya untuk kesenangan hari ini. Tetapi beberapa bulan kemudian, ketika muncul kebutuhan mendadak, ia mengalami tekanan finansial.



Seseorang mungkin merasa lega ketika terus menghindari pekerjaan yang sulit. Namun dalam jangka panjang, keterampilan tidak berkembang dan peluang karier menjadi semakin terbatas.



Seseorang mungkin merasa nyaman ketika tidak memikirkan masa depan hubungan. Tetapi menghindari percakapan penting hari ini tidak otomatis membuat masalah menghilang.



Di sinilah pentingnya perspektif masa depan.



Penelitian menunjukkan bahwa orientasi terhadap masa depan berkaitan dengan kemampuan merencanakan dan mengejar tujuan, serta berhubungan dengan kepuasan hidup. Dalam sebuah studi longitudinal terhadap remaja, perspektif masa depan yang lebih positif dan kemampuan merencanakan ditemukan memiliki hubungan positif dengan life satisfaction.



Dengan kata lain:



Kesenangan hari ini adalah bagian dari kebahagiaan, tetapi bukan keseluruhan kebahagiaan.



Kita membutuhkan kesenangan.



Tetapi kita juga membutuhkan rasa aman, makna, hubungan yang sehat, kompetensi, dan keyakinan bahwa kehidupan kita sedang bergerak ke arah yang kita anggap berarti.



Itulah sebabnya kebahagiaan yang matang tidak hanya bertanya:



“Apakah saya menikmati hidup sekarang?”



Tetapi juga:



“Apakah cara saya menjalani hidup sekarang sedang membantu saya membangun kehidupan yang ingin saya jalani nanti?”



2. Karena ketidakpastian membuat kita membutuhkan arah, bukan sekadar kesenangan



Situasi yang tidak pasti dapat membuat manusia ingin mencari sesuatu yang bisa dikendalikan.



Ketika kita tidak tahu apa yang akan terjadi enam bulan atau satu tahun lagi, otak mudah berfokus pada hal-hal yang bisa memberikan kepastian instan.



Belanja.



Hiburan.



Media sosial.



Makanan.



Validasi.



Hubungan romantis.



Pekerjaan tanpa henti.



Atau sekadar mengatakan:



“Sudahlah, yang penting hari ini bahagia.”



Masalahnya, kesenangan instan tidak selalu mengurangi ketidakpastian.



Ia hanya mengalihkan perhatian kita darinya.



Dalam psikologi terdapat konsep intolerance of uncertainty, yaitu kecenderungan melihat ketidakpastian sebagai sesuatu yang sangat mengancam atau sulit ditoleransi.



Menariknya, penelitian menunjukkan bahwa perspektif masa depan yang lebih kuat berkaitan dengan tingkat intoleransi terhadap ketidakpastian yang lebih rendah. Salah satu mekanismenya adalah meningkatnya self-control: ketika seseorang mampu melihat tujuan jangka panjang, ia lebih mampu menahan dorongan untuk mengejar kepuasan instan ketika situasi sekarang terasa tidak nyaman.



Ini sangat relevan dengan kehidupan modern.



Ketika masa depan tidak jelas, kita mungkin berpikir:



“Karena saya tidak tahu apa yang akan terjadi, lebih baik saya nikmati semuanya sekarang.”



Tetapi secara psikologis, pendekatan tersebut dapat menciptakan paradoks.



Semakin kita mengabaikan masa depan, semakin sedikit persiapan yang kita miliki ketika masa depan benar-benar datang.



Sebaliknya, seseorang yang berkata:



“Saya memang tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi saya bisa menyiapkan beberapa kemungkinan.”



memiliki posisi psikologis yang berbeda.



Ia tidak mencoba mengendalikan masa depan.



Ia hanya membangun kapasitas untuk menghadapinya.



Dan itu jauh lebih realistis.



Kita tidak membutuhkan kepastian total untuk merasa aman.



Kita membutuhkan arah dan kemampuan beradaptasi.



3. Karena manusia membutuhkan rasa bahwa hidupnya sedang menuju sesuatu



Bayangkan dua orang yang menjalani hari-hari yang sama.



Orang pertama bekerja, makan, tidur, bersosialisasi, menonton hiburan, lalu mengulanginya.



Orang kedua juga melakukan hal yang sama, tetapi ia memiliki sesuatu yang ingin dibangun: sebuah keterampilan, keluarga, karya, bisnis, pendidikan, hubungan, kontribusi, atau bentuk kehidupan tertentu yang menurutnya bermakna.



Secara eksternal, kehidupan mereka mungkin terlihat hampir sama.



Tetapi pengalaman psikologisnya bisa berbeda.



Mengapa?



Karena manusia bukan hanya membutuhkan kesenangan.



Manusia juga membutuhkan makna.



Penelitian tentang perspektif waktu dan meaning in life menunjukkan bahwa hubungan antara orientasi waktu dan pencarian makna dapat berbeda berdasarkan tahap kehidupan, tetapi perspektif waktu merupakan bagian penting dalam cara manusia memahami hidupnya.



Makna membuat aktivitas hari ini terasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar.



Belajar hari ini terasa berarti karena ada kemampuan yang ingin dibangun.



Menabung terasa berarti karena ada keamanan yang ingin diciptakan.



Merawat hubungan terasa berarti karena ada kedekatan yang ingin dipertahankan.



Berolahraga terasa berarti karena ada tubuh yang ingin dirawat.



Bekerja keras terasa lebih masuk akal ketika kita tahu untuk apa kerja keras itu dilakukan.



Tanpa arah, kita bisa mendapatkan banyak pengalaman menyenangkan tetapi tetap merasa kosong.



Itulah sebabnya seseorang bisa memiliki hiburan setiap hari tetapi tetap bertanya:



“Sebenarnya saya menjalani semua ini untuk apa?”



Kebahagiaan bukan hanya tentang intensitas emosi positif.



Kadang-kadang kebahagiaan yang lebih dalam justru muncul ketika kita merasa bahwa apa yang kita lakukan berarti.



Dan makna hampir selalu membutuhkan hubungan antara hari ini dan sesuatu yang lebih jauh dari hari ini.



4. Karena hidup hanya untuk sekarang dapat membuat kita terlalu mudah menukar masa depan dengan kenyamanan sesaat



Psikologi mengenal fenomena delay discounting.



Secara sederhana, manusia cenderung memberikan nilai lebih tinggi kepada sesuatu yang bisa didapat sekarang dibandingkan sesuatu yang baru diperoleh nanti.



Itulah sebabnya kita sering mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, tetapi tetap memilih sesuatu yang memberikan kepuasan langsung.



Kita tahu menabung penting, tetapi membeli sesuatu terasa lebih menyenangkan.



Kita tahu tidur cukup penting, tetapi terus menonton terasa lebih menarik.



Kita tahu belajar akan membantu masa depan, tetapi scrolling media sosial jauh lebih mudah.



Kita tahu harus menyelesaikan pekerjaan, tetapi memilih menundanya memberikan kelegaan sekarang.



Ini bukan berarti manusia malas atau tidak rasional.



Ada mekanisme psikologis yang memang membuat imbalan yang dekat terasa lebih bernilai daripada imbalan yang jauh.



Namun, orientasi masa depan membantu kita mempertimbangkan konsekuensi yang lebih panjang.



Penelitian mengenai perspektif masa depan dan self-control menemukan bahwa orientasi masa depan berhubungan dengan kemampuan mengendalikan diri dan menghadapi ketidakpastian dengan lebih baik.



Karena itu, memikirkan masa depan bukan berarti menjadi orang yang selalu cemas.



Justru sebaliknya.



Perencanaan yang sehat dapat mengurangi kebutuhan untuk panik di kemudian hari.



Contohnya sederhana.



Jika kita menyisihkan sebagian uang hari ini, kita mungkin kehilangan sedikit kesenangan sekarang.



Tetapi kita mendapatkan sesuatu yang lain:



ruang bernapas.



Jika kita belajar keterampilan baru hari ini, kita mungkin merasa lelah.



Tetapi kita mendapatkan kemungkinan baru di masa depan.



Jika kita menjaga kesehatan sekarang, kita mungkin harus menahan beberapa keinginan.



Tetapi kita meningkatkan peluang untuk menikmati kehidupan dengan kondisi yang lebih baik nantinya.



Jadi, pengorbanan kecil hari ini tidak selalu bertentangan dengan kebahagiaan.



Kadang-kadang, pengorbanan kecil justru merupakan bentuk kebahagiaan yang lebih dewasa.



5. Karena “hidup di saat ini” tanpa batas dapat berubah menjadi pelarian dari masalah



Ada perbedaan antara menikmati kehidupan dan menggunakan kesenangan untuk menghindari kehidupan.



Ini perbedaan yang sangat penting.



Kita semua membutuhkan istirahat.



Kita membutuhkan hiburan.



Kita membutuhkan hari ketika kita tidak produktif.



Kita boleh makan enak tanpa memikirkan kalori.



Boleh bepergian.



Boleh menonton serial sampai malam sesekali.



Boleh berkata:



“Hari ini saya ingin santai.”



Tidak ada yang salah dengan itu.



Yang menjadi masalah adalah ketika living in the moment digunakan sebagai alasan untuk terus menghindari sesuatu yang sebenarnya perlu dihadapi.



Misalnya:



“Saya tidak mau memikirkan uang karena saya ingin menikmati hidup.”



“Saya tidak mau memikirkan karier karena hidup hanya sekali.”



“Saya tidak mau membicarakan masalah hubungan karena saya ingin menikmati hubungan ini.”



“Saya tidak mau membuat rencana karena masa depan tidak pasti.”



Kalimat-kalimat tersebut terdengar bebas.



Tetapi dalam beberapa keadaan, ia sebenarnya merupakan bentuk avoidance.



Kita tidak sedang menikmati hidup.



Kita sedang menghindari kecemasan yang muncul ketika harus menghadapi kenyataan.



Ironisnya, penghindaran sering memberikan kelegaan dalam jangka pendek tetapi dapat mempertahankan masalah dalam jangka panjang.



Karena itu, hidup di saat ini seharusnya bukan berarti menutup mata terhadap masalah.



Justru kita perlu hadir sepenuhnya untuk melihat kenyataan:



Apa yang sedang terjadi? Apa yang bisa saya lakukan sekarang? Dan apa dampaknya nanti?



6. Karena terlalu fokus pada masa kini juga dapat mengurangi kemampuan membangun masa depan yang kita inginkan



Ada ekstrem lain yang juga perlu dihindari.



Jika terlalu fokus pada masa kini bisa membuat kita mengabaikan masa depan, terlalu fokus pada masa depan juga dapat membuat kita kehilangan kehidupan yang sedang berlangsung.



Inilah mengapa psikologi tidak sekadar mengatakan:



“Jadilah orang yang berorientasi pada masa depan.”



Yang lebih sehat adalah membangun perspektif waktu yang seimbang.



Tinjauan sistematis mengenai balanced time perspective menemukan bahwa kemampuan menggunakan perspektif masa lalu, masa kini, dan masa depan secara fleksibel merupakan mekanisme adaptasi yang penting dan berkaitan dengan berbagai aspek fungsi psikologis, terutama kesejahteraan.



Dengan kata lain, kita membutuhkan ketiganya.



Masa lalu memberi kita pelajaran.



Kita melihat apa yang pernah terjadi dan belajar dari pengalaman.



Masa kini memberi kita pengalaman.



Kita menikmati makanan, berbicara dengan orang yang kita sayangi, tertawa, beristirahat, dan mengalami kehidupan secara langsung.



Masa depan memberi kita arah.



Kita menetapkan tujuan, mempersiapkan diri, mengantisipasi risiko, dan membangun sesuatu yang belum ada.



Masalah muncul ketika salah satu dimensi mengambil alih semuanya.



Terlalu banyak masa lalu → penyesalan.



Terlalu banyak masa depan → kecemasan dan ketidakmampuan menikmati hidup.



Terlalu banyak masa kini → impulsivitas dan pengabaian konsekuensi.



Karena itu, pertanyaan yang lebih sehat bukan:



“Haruskah saya hidup untuk sekarang atau masa depan?”



Melainkan:



“Apa yang dibutuhkan situasi ini: menikmati, belajar, atau mempersiapkan diri?”



Itulah fleksibilitas psikologis.



7. Karena kebahagiaan yang tahan lama membutuhkan harapan, bukan sekadar kesenangan



Mungkin inilah alasan yang paling penting.



Ketika dunia semakin tidak pasti, manusia tidak selalu membutuhkan jawaban atas semua pertanyaan.



Kita membutuhkan harapan.



Harapan bukan berarti yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja.



Harapan berarti percaya bahwa masih ada sesuatu yang bisa dilakukan, dibangun, atau diperjuangkan meskipun hasil akhirnya belum pasti.



Perspektif masa depan memiliki peran penting di sini.



Penelitian terbaru mengenai balanced time perspective menunjukkan bahwa perspektif waktu yang lebih seimbang berhubungan dengan subjective well-being, dengan regulasi emosi—khususnya cognitive reappraisal—sebagai salah satu mekanisme yang membantu menjelaskan hubungan tersebut.



Artinya, kemampuan melihat kehidupan secara lebih luas membantu kita tidak terlalu terjebak dalam satu keadaan emosional.



Hari ini buruk?



Bukan berarti seluruh hidup buruk.



Tahun ini sulit?



Bukan berarti masa depan sudah selesai.



Kita gagal?



Bukan berarti identitas kita adalah kegagalan.



Sesuatu belum berhasil?



Bukan berarti tidak akan pernah berhasil.



Perspektif masa depan memberi jarak psikologis.



Dan jarak itu penting.



Ketika kita terlalu dekat dengan masalah, masalah terlihat seperti seluruh dunia.



Ketika kita mampu melihat kehidupan sebagai sebuah perjalanan, satu episode buruk hanya menjadi satu bagian dari cerita.



Inilah mengapa harapan dapat menjadi sumber kekuatan.



Bukan karena harapan menjamin hasil.



Tetapi karena harapan membuat kita tetap bersedia bertindak.



Jadi, apakah kita harus berhenti “hidup untuk saat ini”?



Tidak.



Justru kita perlu memperbaiki cara memahami kalimat tersebut.



Hidup di saat ini adalah keterampilan. Hidup hanya untuk saat ini adalah jebakan.



Kita perlu menikmati hari ini.



Tetapi kita juga perlu menyisakan sesuatu untuk hari esok.



Kita boleh membeli sesuatu yang kita sukai.



Tetapi jangan sampai seluruh masa depan kita dibayar untuk kesenangan hari ini.



Kita boleh bersantai.



Tetapi jangan menggunakan hiburan untuk menghindari semua masalah.



Kita boleh berkata, “Saya tidak tahu apa yang akan terjadi.”



Tetapi lanjutkan dengan:



“Namun saya bisa menyiapkan diri untuk beberapa kemungkinan.”



Itulah bentuk kedewasaan psikologis.



Bukan mencoba mengendalikan masa depan secara sempurna.



Bukan pula mengabaikan masa depan sama sekali.



Melainkan mampu berkata:



“Saya akan menikmati apa yang ada hari ini, sambil tetap menjaga kehidupan yang sedang saya bangun untuk hari esok.”



Cara Menjalani Hidup di Masa Kini Tanpa Mengorbankan Masa Depan



Jika situasi dunia terasa semakin tidak jelas, kita tidak perlu membuat rencana hidup yang sempurna.



Cukup mulai dengan beberapa pertanyaan sederhana.



1. Apa yang bisa saya nikmati hari ini?



Ini membantu kita tetap hadir.



2. Apa yang perlu saya selesaikan hari ini?



Ini membantu kita bertindak.



3. Apa yang sebaiknya saya persiapkan untuk bulan depan?



Ini membantu kita berpikir ke depan.



4. Apa yang sedang saya lakukan hanya untuk mendapatkan kelegaan sesaat?



Ini membantu kita mengenali penghindaran dan impulsivitas.



5. Apa yang ingin saya bangun dalam satu atau dua tahun ke depan?



Ini membantu memberikan arah.



6. Apakah cara saya menggunakan uang, waktu, dan energi hari ini mendukung kehidupan yang saya inginkan nanti?



Ini membantu menyatukan masa kini dan masa depan.



Dan satu pertanyaan terakhir yang mungkin paling penting:



“Jika saya terus menjalani hidup dengan cara seperti sekarang selama lima tahun, apakah saya akan menyukai kehidupan yang saya hasilkan?”



Pertanyaan itu tidak dimaksudkan untuk membuat kita takut.



Justru untuk membuat kita sadar bahwa kehidupan masa depan tidak muncul tiba-tiba.



Ia dibentuk oleh banyak keputusan kecil yang kita lakukan hari ini.



Penutup: Kita Tidak Perlu Mengetahui Masa Depan untuk Mempersiapkannya



Dunia memang tidak pernah sepenuhnya pasti.



Tidak ada manusia yang bisa mengetahui apa yang akan terjadi tahun depan.



Kita tidak tahu apakah pekerjaan kita akan tetap sama.



Kita tidak tahu apakah ekonomi akan semakin mudah atau semakin sulit.



Kita tidak tahu bagaimana teknologi akan mengubah kehidupan.



Kita tidak tahu hubungan mana yang akan bertahan.



Bahkan kita tidak tahu seperti apa diri kita sendiri beberapa tahun dari sekarang.



Tetapi ketidakpastian bukan alasan untuk berhenti membangun kehidupan.



Justru karena masa depan tidak pasti, kita membutuhkan fleksibilitas, kemampuan beradaptasi, hubungan yang kuat, keterampilan, kesehatan, pengelolaan sumber daya, dan tujuan yang bermakna.



Penelitian psikologi tentang perspektif waktu semakin menunjukkan bahwa kesejahteraan bukan soal memilih masa kini atau masa depan secara ekstrem. Perspektif waktu yang lebih seimbang tampaknya lebih adaptif: kita mampu menikmati apa yang ada, belajar dari apa yang telah terjadi, sekaligus mempersiapkan sesuatu yang belum terjadi.



Jadi, mungkin kalimat yang lebih tepat bukan:



“Hiduplah untuk hari ini karena besok belum tentu ada.”



Melainkan:



“Hiduplah sepenuhnya hari ini, tetapi jangan lupakan orang yang akan menjalani hari esok: dirimu sendiri.”



Karena kebahagiaan yang matang bukan hanya tentang membuat diri kita merasa baik sekarang.



Ia juga tentang membangun kehidupan yang suatu hari nanti membuat kita berterima kasih kepada diri kita yang sekarang.



Dan mungkin, di tengah dunia yang semakin tidak pasti, itulah salah satu bentuk ketenangan yang paling realistis:



