Membuat Hidup Jauh Lebih Bahagia, Lakukan 6 Kebiasaan Ini Setiap Hari Menurut Psikologi

seseorang yang hidupnya jauh lebih bahagia. (Magnific)

JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa hidup sebenarnya baik-baik saja, tetapi entah mengapa hati tetap terasa kosong, lelah, atau kurang bahagia?



Pekerjaan berjalan. Kebutuhan sehari-hari terpenuhi. Ada keluarga, teman, dan berbagai hiburan yang bisa dinikmati. Namun, rasa bahagia yang kita harapkan sering kali tidak datang dengan sendirinya.



Banyak orang kemudian berpikir bahwa kebahagiaan akan muncul ketika mereka mendapatkan sesuatu yang lebih besar: penghasilan yang lebih tinggi, rumah yang lebih bagus, pasangan yang ideal, pekerjaan impian, atau kehidupan yang jauh dari masalah.



Padahal, psikologi menunjukkan gambaran yang lebih kompleks.



Kebahagiaan bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalani hari, bagaimana kita memperlakukan pikiran sendiri, bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, dan kebiasaan apa yang terus kita ulang.



Beberapa strategi yang populer untuk meningkatkan kebahagiaan memang memiliki bukti penelitian, meskipun kekuatan buktinya tidak sama untuk setiap strategi. Sebuah tinjauan sistematis menemukan bahwa rasa syukur dan hubungan sosial termasuk strategi yang memiliki dukungan lebih baik dibandingkan sebagian “happiness hacks” lainnya.



Artinya, kita tidak perlu menunggu kehidupan menjadi sempurna untuk mulai merasa lebih baik.



Sering kali, perubahan justru dimulai dari hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (18/10), terdapat enam kebiasaan sederhana yang dapat Anda masukkan ke dalam rutinitas sehari-hari.



1. Mulai Hari dengan Mengingat Hal yang Patut Disyukuri



Salah satu kebiasaan sederhana yang sering dikaitkan dengan kebahagiaan adalah bersyukur.



Namun, bersyukur bukan berarti memaksa diri untuk selalu mengatakan bahwa hidup kita sempurna.



Bersyukur berarti melatih perhatian untuk menyadari bahwa di tengah berbagai masalah, masih ada sesuatu yang bernilai dalam hidup.



Misalnya:



“Syukurlah hari ini saya masih sehat.”



“Saya bersyukur masih bisa berbicara dengan orang yang saya sayangi.”



“Saya bersyukur masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kesalahan.”



“Saya bersyukur hari ini bisa menyelesaikan satu pekerjaan penting.”



Hal-hal tersebut mungkin terlihat sederhana. Tetapi justru karena sederhana, kita sering mengabaikannya.



Mengapa rasa syukur bisa membantu?



Ketika seseorang terbiasa memperhatikan apa yang baik dalam hidupnya, perhatian mentalnya tidak sepenuhnya terserap oleh kekurangan.



Penelitian tentang intervensi rasa syukur menemukan adanya pengaruh positif terhadap kesejahteraan psikologis, termasuk aspek seperti kepuasan hidup, emosi positif, dan kebahagiaan. Sebuah meta-analisis terhadap 25 uji acak terkontrol dengan total 6.745 peserta menemukan efek positif yang signifikan dari intervensi rasa syukur terhadap kesejahteraan psikologis.



Namun, penting untuk tidak menganggap rasa syukur sebagai “obat ajaib”. Tinjauan sistematis yang lebih luas menunjukkan bahwa hubungan antara rasa syukur dan kepuasan hidup cukup konsisten, tetapi bukti mengenai hubungan sebab-akibat masih memiliki keterbatasan.



Jadi, bagaimana cara mempraktikkannya?



Cukup luangkan waktu 2–5 menit setiap hari.



Tuliskan tiga hal:



Satu hal yang Anda syukuri.



Satu orang yang Anda hargai.



Satu hal kecil yang membuat hari Anda lebih baik.



Tidak perlu mencari sesuatu yang luar biasa.



Secangkir kopi yang enak, udara pagi yang sejuk, pesan dari seorang teman, tubuh yang masih mampu berjalan, atau kesempatan untuk memulai kembali semuanya bisa menjadi alasan untuk bersyukur.



Kebahagiaan sering kali tidak muncul karena hidup berubah secara drastis, tetapi karena kita mulai melihat kehidupan dengan cara yang berbeda.



2. Bergerak Setiap Hari, Jangan Biarkan Tubuh Terlalu Lama Diam



Tubuh dan pikiran tidak dapat dipisahkan.



Ketika tubuh terlalu lama diam, kurang tidur, jarang terkena aktivitas fisik, dan terus berada di depan layar, kondisi mental juga dapat ikut terpengaruh.



Karena itu, salah satu kebiasaan yang layak dimasukkan ke dalam kehidupan sehari-hari adalah bergerak.



Tidak harus pergi ke gym.



Tidak harus berlari 10 kilometer.



Tidak harus melakukan latihan yang sangat berat.



Anda bisa berjalan kaki selama 20–30 menit, melakukan peregangan, naik turun tangga, bersepeda, berenang, membersihkan rumah, atau melakukan aktivitas fisik lain yang Anda sukai.



Penelitian terbaru yang menggabungkan 183 uji coba dengan lebih dari 22.000 peserta menemukan bahwa berbagai intervensi yang berfokus pada kesejahteraan dapat meningkatkan well-being dibandingkan kondisi kontrol. Intervensi yang menggabungkan olahraga dengan pendekatan psikologis menunjukkan efek yang paling besar dalam analisis tersebut, sementara olahraga sendiri juga menunjukkan efek yang konsisten.



Yang terpenting bukan mencari aktivitas yang paling sempurna.



Yang terpenting adalah menemukan aktivitas yang bisa Anda lakukan secara konsisten.



Jangan berpikir:



“Saya tidak punya waktu untuk olahraga satu jam.”



Ubahlah menjadi:



“Saya bisa berjalan selama 10 menit.”



Sepuluh menit mungkin terasa kecil.



Tetapi kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari jauh lebih realistis daripada rencana besar yang hanya bertahan selama tiga hari.



Misalnya:



Pagi: berjalan kaki 10–15 menit.



Siang: berdiri dan bergerak setiap beberapa waktu.



Sore: melakukan olahraga ringan.



Malam: peregangan selama 5–10 menit.



Tujuannya bukan menjadi atlet.



Tujuannya adalah memberi tubuh kesempatan untuk bergerak.



Dan ketika tubuh lebih aktif, kita juga memberi otak lingkungan yang lebih baik untuk mengatur energi, stres, dan emosi.



3. Luangkan Waktu untuk Berbicara dengan Orang yang Anda Sayangi



Ada satu kesalahan yang sering dilakukan manusia modern.



Kita semakin mudah terhubung secara digital, tetapi belum tentu semakin dekat secara emosional.



Kita bisa memiliki ratusan teman di media sosial, tetapi tetap merasa kesepian.



Kita bisa menerima puluhan pesan setiap hari, tetapi jarang melakukan percakapan yang benar-benar bermakna.



Padahal, hubungan sosial merupakan salah satu komponen penting dalam kesejahteraan psikologis.



Sebuah penelitian diary harian menemukan bahwa interaksi sosial yang bermakna merupakan salah satu korelasi paling konsisten dengan kesejahteraan dan rendahnya tekanan psikologis pada hari yang sama.



Karena itu, cobalah membangun satu kebiasaan sederhana:



Setiap hari, lakukan setidaknya satu interaksi yang benar-benar bermakna.



Tidak perlu selalu membahas masalah serius.



Anda bisa:



menelepon orang tua,



menanyakan kabar pasangan,



makan bersama keluarga,



berbicara dengan teman,



membantu rekan kerja,



mengirim pesan kepada seseorang yang sudah lama tidak dihubungi,



atau sekadar duduk bersama orang yang Anda sayangi tanpa sibuk melihat ponsel.



Yang penting adalah kehadiran.



Ketika berbicara dengan seseorang, cobalah benar-benar mendengarkan.



Jangan hanya menunggu giliran untuk berbicara.



Tanyakan:



“Bagaimana harimu?”



“Apa yang sedang kamu pikirkan?”



“Ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan?”



Pertanyaan sederhana bisa membuka percakapan yang jauh lebih bermakna.



Kebahagiaan bukan hanya sesuatu yang kita rasakan sendirian



Manusia membutuhkan hubungan.



Kita membutuhkan tempat untuk bercerita.



Kita membutuhkan seseorang yang dapat mendengarkan.



Kita membutuhkan perasaan bahwa keberadaan kita berarti bagi orang lain.



Karena itu, jika Anda ingin meningkatkan kualitas hidup, jangan hanya bertanya:



“Apa yang bisa saya beli agar lebih bahagia?”



Cobalah bertanya:



“Hubungan apa yang perlu saya rawat?”



Sering kali jawabannya jauh lebih berharga.



4. Berhenti Sejenak dan Perhatikan Pikiran Sendiri



Kita menghabiskan begitu banyak waktu untuk memikirkan masa lalu dan masa depan.



Kita mengulang kesalahan yang sudah terjadi.



Kita mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi.



Kita membayangkan bagaimana orang lain menilai kita.



Akhirnya, tubuh berada di satu tempat, tetapi pikiran berada di tempat lain.



Inilah alasan mengapa kebiasaan berhenti sejenak dan memperhatikan apa yang sedang terjadi di dalam diri bisa sangat berguna.



Salah satu bentuknya adalah mindfulness.



Mindfulness secara sederhana dapat dipahami sebagai kemampuan untuk memperhatikan pengalaman saat ini tanpa buru-buru menghakiminya.



Anda tidak perlu bermeditasi selama satu jam.



Mulailah dengan lima menit.



Duduk dengan nyaman.



Tarik napas perlahan.



Perhatikan udara yang masuk dan keluar.



Ketika pikiran melayang, jangan marah kepada diri sendiri.



Sadari saja:



“Saya sedang berpikir.”



Kemudian perlahan kembalikan perhatian kepada napas.



Lakukan selama beberapa menit.



Mengapa ini penting?



Tujuannya bukan menghilangkan semua pikiran.



Itu hampir tidak mungkin.



Tujuannya adalah menciptakan sedikit jarak antara diri Anda dan pikiran yang sedang muncul.



Misalnya, daripada berkata:



“Semua ini akan gagal.”



Cobalah mengatakan:



“Saya sedang memiliki pikiran bahwa semuanya akan gagal.”



Kalimat kedua memberikan sedikit ruang.



Anda mulai menyadari bahwa pikiran adalah sesuatu yang muncul di dalam diri, bukan selalu sebuah fakta yang harus dipercaya.



Tinjauan besar terhadap intervensi kesejahteraan juga menemukan bahwa mindfulness menunjukkan efek positif yang konsisten terhadap well-being. Namun, penelitian tentang strategi kebahagiaan secara umum menunjukkan bahwa kualitas bukti berbeda-beda, sehingga mindfulness sebaiknya dipandang sebagai salah satu alat, bukan jaminan kebahagiaan.



Anda juga bisa melakukan mindfulness tanpa duduk bermeditasi.



Saat makan, fokus pada rasa makanan.



Saat berjalan, rasakan langkah kaki.



Saat berbicara, dengarkan tanpa memikirkan ponsel.



Saat mandi, perhatikan air yang menyentuh kulit.



Sederhana, tetapi membantu kita kembali ke momen yang sedang berlangsung.



5. Kurangi Membandingkan Hidup Anda dengan Kehidupan Orang Lain



Salah satu pencuri kebahagiaan terbesar adalah perbandingan yang tidak sehat.



Anda melihat seseorang membeli rumah.



Anda merasa tertinggal.



Anda melihat teman mendapatkan promosi.



Anda merasa gagal.



Anda melihat seseorang bepergian ke berbagai negara.



Anda mulai menganggap hidup Anda membosankan.



Anda melihat orang lain menikah.



Anda bertanya:



“Kenapa saya belum?”



Masalahnya, kita sering membandingkan kehidupan kita secara keseluruhan dengan potongan terbaik kehidupan orang lain.



Media sosial memperkuat kebiasaan tersebut.



Kita melihat foto liburan, pencapaian, perayaan, makanan enak, tubuh ideal, karier, dan hubungan romantis.



Tetapi kita tidak melihat:



kecemasan,



utang,



pertengkaran,



kegagalan,



rasa kesepian,



ketakutan,



dan malam-malam ketika mereka juga mempertanyakan hidupnya.



Karena itu, salah satu kebiasaan penting adalah membatasi konsumsi informasi yang membuat Anda terus-menerus membandingkan diri.



Cobalah membuat aturan sederhana:



Jangan membuka media sosial segera setelah bangun tidur.



Berikan diri Anda 30–60 menit pertama untuk menjalani kehidupan Anda sendiri sebelum melihat kehidupan orang lain.



Anda juga dapat menetapkan waktu tertentu untuk media sosial.



Misalnya:



15 menit pagi,



15 menit siang,



15–30 menit malam.



Bukan berarti media sosial harus dihapus.



Tetapi Anda perlu memastikan bahwa Anda yang mengendalikan penggunaannya, bukan sebaliknya.



Ganti pertanyaan



Daripada bertanya:



“Kenapa hidup saya tidak seperti dia?”



Tanyakan:



“Apa yang sebenarnya saya inginkan dari hidup saya sendiri?”



Pertanyaan ini mengembalikan kendali kepada Anda.



Karena hidup bukan perlombaan dengan orang lain.



Keberhasilan orang lain tidak menghapus keberhasilan Anda.



Jalan hidup seseorang juga tidak harus menjadi jalan hidup Anda.



6. Tidur dengan Baik dan Berikan Otak Waktu untuk Beristirahat



Kebahagiaan sering dibicarakan seolah-olah hanya masalah pola pikir.



Padahal, kondisi tubuh juga sangat penting.



Sulit merasa sabar ketika kurang tidur.



Sulit berpikir jernih ketika tubuh kelelahan.



Sulit mengendalikan emosi ketika kita terus-menerus tidur tidak teratur.



Karena itu, kebiasaan terakhir sekaligus salah satu yang paling mendasar adalah:



jaga kualitas tidur.



Cobalah tidur dan bangun pada waktu yang relatif konsisten.



Kurangi aktivitas yang terlalu merangsang menjelang tidur.



Buat kamar lebih nyaman, gelap, dan tenang.



Dan yang tidak kalah penting, jangan menjadikan ponsel sebagai teman terakhir yang Anda lihat sebelum memejamkan mata.



Rutinitas sebelum tidur dapat membantu tubuh dan pikiran beralih dari kondisi aktif menuju kondisi istirahat. Rekomendasi praktis yang umum mencakup jadwal tidur yang konsisten, lingkungan tidur yang nyaman, rutinitas menenangkan, dan mengurangi paparan layar sebelum tidur.



Jika pikiran Anda penuh sebelum tidur, Anda bisa menuliskan beberapa hal yang sedang mengganggu pikiran.



Misalnya:



“Besok saya harus menghubungi klien.”



“Besok saya harus membayar tagihan.”



“Besok saya harus menyelesaikan laporan.”



Dengan menuliskannya, Anda tidak perlu terus mengulangnya di kepala.



Jangan mengejar kesempurnaan



Ada malam ketika Anda tetap sulit tidur.



Ada hari ketika jadwal berantakan.



Tidak masalah.



Jangan membuat satu malam yang buruk menjadi alasan untuk menyerah.



Kembali saja ke rutinitas pada hari berikutnya.



Bagaimana Jika Keenam Kebiasaan Ini Terasa Terlalu Banyak?



Jangan lakukan semuanya sekaligus.



Ini adalah kesalahan yang sering terjadi.



Kita membaca artikel tentang kebiasaan sehat, kemudian membuat daftar:



Bangun pukul 05.00.



Meditasi 30 menit.



Olahraga satu jam.



Jurnal rasa syukur.



Membaca buku.



Tidak menggunakan media sosial.



Tidur pukul 21.00.



Tiga hari kemudian kita kelelahan.



Kemudian semuanya ditinggalkan.



Padahal, tujuan kebiasaan bukan membuat hidup semakin rumit.



Tujuannya adalah membuat hidup lebih baik.



Mulailah dengan versi paling kecil.



Minggu pertama



Setiap pagi tuliskan satu hal yang Anda syukuri.



Minggu kedua



Tambahkan jalan kaki 10–20 menit.



Minggu ketiga



Hubungi satu orang yang Anda sayangi.



Minggu keempat



Luangkan 5 menit untuk duduk tenang tanpa ponsel.



Minggu kelima



Kurangi waktu media sosial yang tidak perlu.



Minggu keenam



Mulai menjaga waktu tidur secara lebih konsisten.



Dengan cara seperti ini, enam kebiasaan tersebut perlahan menjadi bagian dari kehidupan.



Contoh Rutinitas Sederhana untuk Hidup yang Lebih Bahagia



Anda tidak membutuhkan rutinitas yang rumit.



Contohnya:



06.00 — Bangun



Jangan langsung membuka media sosial.



Minum air dan tarik napas beberapa kali.



06.10 — Rasa syukur



Tuliskan tiga hal kecil yang Anda hargai.



06.20 — Bergerak



Berjalan, stretching, atau olahraga ringan selama 10–20 menit.



07.00 — Mulai aktivitas



Fokus pada pekerjaan atau tanggung jawab utama.



Siang — Hubungan sosial



Luangkan beberapa menit untuk berbicara dengan seseorang tanpa terdistraksi.



Sore — Bergerak kembali



Berjalan sebentar atau melakukan aktivitas fisik ringan.



Malam — Kurangi stimulasi



Kurangi pekerjaan dan penggunaan layar menjelang tidur.



Sebelum tidur — Refleksi



Tanyakan:



“Apa yang berjalan baik hari ini?”



“Apa yang bisa saya lakukan sedikit lebih baik besok?”



Kemudian tidur.



Tidak sempurna.



Tidak spektakuler.



Tetapi konsisten.



Dan justru konsistensi itulah yang membuat kebiasaan kecil memiliki arti.



Kebahagiaan Bukan Berarti Tidak Pernah Sedih



Ini bagian yang sangat penting.



Menjadi bahagia bukan berarti Anda harus tersenyum setiap hari.



Bukan berarti Anda tidak boleh kecewa.



Bukan berarti Anda harus selalu berpikir positif.



Dan bukan berarti ketika sedang sedih Anda harus berkata:



“Jangan sedih. Bersyukur saja.”



Manusia tetap akan mengalami kehilangan, kegagalan, kesepian, kecemasan, kemarahan, dan kesedihan.



Itu normal.



Tujuan dari kebiasaan-kebiasaan di atas bukan menghapus emosi negatif.



Tujuannya adalah membantu kita mempunyai fondasi psikologis yang lebih baik untuk menghadapi kehidupan.



Anda masih bisa mengalami hari yang buruk.



Tetapi mungkin Anda memiliki seseorang untuk diajak bicara.



Anda masih bisa merasa kecewa.



Tetapi tubuh Anda mendapatkan istirahat yang cukup.



Anda masih bisa mengalami masalah.



Tetapi Anda mampu mengambil napas dan melihat situasi dengan lebih tenang.



Anda masih bisa gagal.



Tetapi Anda tidak langsung menyimpulkan bahwa diri Anda tidak berharga.



Itulah bentuk kebahagiaan yang lebih realistis.



Pada Akhirnya, Kebahagiaan Dibangun dari Hal-Hal Kecil



Kita sering membayangkan kebahagiaan sebagai sebuah tujuan.



“Nanti saya akan bahagia kalau sudah kaya.”



“Nanti saya akan bahagia kalau sudah menikah.”



“Nanti saya akan bahagia kalau sudah punya rumah.”



“Nanti saya akan bahagia kalau karier saya berhasil.”



Tidak ada yang salah dengan memiliki tujuan.



Namun, jika seluruh kebahagiaan ditunda sampai tujuan tersebut tercapai, kita bisa menghabiskan bertahun-tahun hanya untuk menunggu kehidupan dimulai.



Padahal, kehidupan sedang berlangsung sekarang.



Secara sederhana, enam kebiasaan yang dapat Anda mulai adalah:



1. Bersyukur atas hal-hal kecil.



2. Menggerakkan tubuh setiap hari.



3. Menjaga hubungan dengan orang-orang yang berarti.



4. Memberikan waktu untuk berhenti dan memperhatikan pikiran.



5. Mengurangi kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain.



6. Menjaga tidur dan waktu istirahat.



Tidak ada satu kebiasaan yang dapat menjamin Anda akan selalu bahagia.



Bahkan penelitian tentang strategi kebahagiaan mengingatkan bahwa sebagian klaim populer memiliki bukti yang masih terbatas. Karena itu, pendekatan yang lebih masuk akal adalah melihat kebahagiaan sebagai hasil dari banyak faktor: hubungan sosial, kesehatan fisik, pola pikir, aktivitas bermakna, istirahat, dan cara kita merespons kehidupan.



Jadi, jangan menunggu kehidupan menjadi sempurna.



Mulailah dari sesuatu yang kecil.



Berjalanlah sedikit lebih banyak.



Hubungi orang yang Anda sayangi.



Tuliskan satu hal yang Anda syukuri.



Tarik napas ketika pikiran mulai terlalu penuh.



Letakkan ponsel ketika waktunya beristirahat.



Dan sebelum tidur malam ini, tanyakan kepada diri sendiri:



“Apa satu hal kecil yang membuat hari ini tetap layak disyukuri?”



Mungkin jawabannya sederhana.



Tetapi sering kali, kehidupan yang bahagia memang dibangun dari hal-hal sederhana yang terus kita lakukan.



Bukan sekali.



Bukan ketika sedang bersemangat.



