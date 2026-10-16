3 Kebiasaan Kecil yang Dilakukan Ibu Bahagia dan Benar-Benar Menikmati Hidupnya

JawaPos.com - Menjadi seorang ibu sering kali berarti menjalani banyak peran sekaligus. Ada tanggung jawab mengurus anak, memperhatikan kebutuhan keluarga, menyelesaikan pekerjaan rumah, hingga menyeimbangkan kehidupan pribadi dan pekerjaan.

Di tengah kesibukan tersebut, tidak sedikit ibu yang terbiasa menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhannya sendiri.

Namun, ibu yang benar-benar menikmati hidupnya tidak selalu memiliki rumah yang sempurna, anak yang tidak pernah rewel, atau rutinitas yang berjalan tanpa hambatan.

Kebahagiaan juga tidak ditentukan oleh kemampuan memenuhi semua tuntutan sekaligus.

Sering kali, perbedaannya justru terlihat dari kebiasaan kecil dalam menjalani keseharian dan cara mereka memperlakukan diri sendiri.

Kebiasaan sederhana dapat membantu seorang ibu merasa lebih terhubung dengan dirinya, menikmati momen bersama keluarga, dan menghadapi tekanan tanpa terus-menerus merasa harus menjadi sosok yang sempurna.

Hal ini bukan berarti mereka tidak pernah lelah atau kecewa. Mereka tetap mengalami hari-hari sulit, tetapi tidak menjadikan kesulitan sebagai satu-satunya hal yang menentukan kualitas hidup.