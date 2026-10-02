4 Shio yang Segera Melewati Masa Sulit pada Sabtu 3 Oktober 2026, Bersiaplah Menyambut Perubahan

Ilustrasi shio yang akan segera melewati masa sulit (magnific/brgfx)
JawaPos.com - Sabtu, 3 Oktober 2026, menjadi momentum bagi empat shio untuk perlahan meninggalkan masa-masa sulit yang selama ini mereka hadapi.
Dalam astrologi Tiongkok, tanggal tersebut dikaitkan dengan Hari Penghapusan Anjing Logam, sebuah energi yang menggambarkan proses melepaskan beban, situasi yang tidak lagi dibutuhkan, serta hal-hal yang selama ini menghambat langkah.
Energi Logam membawa dorongan untuk lebih berani melepaskan sesuatu yang sudah tidak memberikan manfaat. Sementara itu, simbol Anjing berkaitan dengan kesetiaan, termasuk kesetiaan terhadap diri sendiri.
Bagi empat shio yang dilansir dari YourTango berikut, momen ini dapat menjadi kesempatan untuk menutup satu fase kehidupan dan membuka jalan menuju perubahan yang lebih positif.
1. Shio Anjing
Shio Anjing dikenal memiliki sifat setia dan sangat mempertimbangkan perasaan orang-orang di sekitarnya. Karena itu, mereka terkadang sulit mengambil keputusan ketika perubahan yang harus dilakukan berpotensi membuat orang lain kecewa, terutama keluarga.
Ketika berada dalam situasi yang mengharuskan mereka memilih jalan berbeda, Shio Anjing sering kali lebih dulu memikirkan dampaknya terhadap orang lain daripada mempertimbangkan keinginannya sendiri.
Namun, Sabtu ini membawa dorongan untuk melepaskan beban tersebut. Shio Anjing akan lebih mudah melihat peluang ketika berhenti terlalu memikirkan penilaian orang lain.
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Jawa Pos
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