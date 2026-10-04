Prediksi Susunan Pemain Yunani vs Jerman: Klopp Butuh Sentuhan Wirtz

Jurgen Klopp berharap Florian Wirtz tampil lebih maksimal saat Jerman menghadapi Yunani di UEFA Nations League. (Bein Sports)
JawaPos.com – Der trainer Jerman Jurgen Klopp hanya memainkan Florian Wirtz sebagai pemain pengganti, ketika timnya dikalahkan 0-1 Yunani di WWK Arena, Augsburg, 28 September lalu. Wirtz dimainkan selama 25 menit.
Flo, sapaan akrab Wirtz, sudah menjawab kepercayaan Klopp di laga kontra Serbia dengan satu gol dan satu umpan gol saat dia main sebagai starter (2/10).
Klopp pun bakal kembali mengharapkan Flo di Toumba Stadium, Thessaloniki, dini hari nanti (siaran langsung Vision+ pukul 01.45 WIB).
Dilansir dari laman Sport1, Flo mengaku sudah berbicara dengan Klopp, sapaan akrab Klopp.
”Ya, tentunya (kami sudah berbicara), dan dia ingin aku memainkan gaya sepak bola yang biasa dilihat orang dari diriku,” tutur Wirtz.
”Kami telah beberapa kali berdiskusi, dan dia sudah memberikan beberapa hal untuk dipertimbangkan dan dicoba untuk diterapkan. Aku senang dia berbicara denganku. Ini jelas menuju ke arah yang benar,” tambah Wirtz yang datang ke Liverpool FC setelah kepergian Klopp itu.
Setali tiga uang, Klopp memuji etos kerja dan bakat kreatif sang pengatur serangannya itu.
”Cara kami ingin main sangat cocok untuk Flo. Aku pikir, semua orang di Liverpool sangat senang hari ini. Anak muda itu sangat gembira bermain dan sudah bekerja sangat keras,” beber Klopp.
Setidaknya pemain yang berusia 23 tahun tersebut bisa memberi bukti kepada fans Die Mannschaft, julukan timnas Jerman, bahwa dia belum habis.
Total, Wirtz sudah mengoleksi 12 gol dan 15 kali umpan gol. Satu gol dan satu umpan gol di antaranya dalam Nations League kali ini.
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