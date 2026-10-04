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Minggu, 4 Oktober 2026 | 14.34 WIB

Prediksi Deltras FC vs Persiba: Leonard Tupamahu Hafal Gaya Main Tamu

Deltras FC membidik kemenangan keempat beruntun saat menjamu Persiba Balikpapan yang selalu kalah dalam tiga laga Championship 2026-2027. (Dok. Deltras FC IG) - Image

Deltras FC membidik kemenangan keempat beruntun saat menjamu Persiba Balikpapan yang selalu kalah dalam tiga laga Championship 2026-2027. (Dok. Deltras FC IG)

JawaPos.com – Deltras FC berpeluang mencatatkan kemenangan sekaligus mempertahankan posisinya di puncak klasemen Championship 2026-2027 Grup Timur.

Sebab, The Lobster akan menjamu Persiba Balikpapan di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, sore nanti (kick-off pukul 15.30 WIB). Persiba datang dengan kondisi yang buruk.

Tim berjuluk Beruang Madu itu selalu kalah dalam tiga laga musim ini. Bahkan, mereka tidak pernah mencetak gol dalam dua laga terakhir. Belum lagi, mereka juga mendapat sanksi pengurangan empat poin pada awal musim.

Pelatih Deltras FC, Leonard Tupamahu, tidak mau membuang kesempatan untuk menang. "Apalagi, atmosfer di skuad kami sedang bagus karena selalu menang dalam tiga laga awal. Kami ingin mempertahankan atmosfer itu sampai akhir musim ini," tegas pelatih 43 tahun itu.

Hafal Gaya Bermain Persiba

Leonard juga memahami betul gaya bermain Persiba. Sebab, musim lalu dia adalah pelatih Beruang Madu.

"Beberapa pemain kunci mereka juga pernah saya tangani," katanya.

Artinya, dia sudah tahu bagaimana meredam agresivitas Persiba. Sebab, dia hafal betul gaya bermain pemain kunci Beruang Madu. Meski begitu, dia tetap enggan meremehkan tim lawan.

"Sebab, saya sudah melakukan analisis. Gaya permainan mereka cukup solid. Persiba juga punya pemain muda dan asing yang cukup bagus. Itu harus diwaspadai," beber Leonard.

Perkuat Pertahanan

Bagi Persiba, Deltras FC bukan lawan sembarangan. Apalagi, The Lobster punya catatan apik. Mereka sudah mencetak 10 gol dalam tiga laga musim ini.

Sementara itu, Persiba memiliki lini pertahanan yang rapuh. Beruang Madu sudah kebobolan lima gol dalam tiga laga. Sang pelatih, Sudirman, tidak ingin timnya menjadi lumbung gol lagi.

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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