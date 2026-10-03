Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan

JawaPos.com - Austria diprediksi mengalahkan Kosovo dalam lanjutan Liga Nations UEFA di Stadiumi Fadil Vokrri, Pristina, Minggu (4/10/2026) pukul 23.00 WIB.

Austria datang dengan modal lebih kuat setelah mengoleksi tujuh poin dari tiga pertandingan, sementara Kosovo berada di posisi kedua dengan empat poin.

Jika mampu kembali meraih kemenangan, Austria akan menjaga posisi teratas League B Grup 3 sekaligus memperpanjang catatan positif mereka dalam persaingan menuju promosi.

Austria Punya Keunggulan di Grup 3 Austria tampil meyakinkan ketika menghadapi Kosovo pada pertandingan sebelumnya dengan kemenangan 3-1.

David Affengruber, Junior Adamu, dan Carney Chukwuemeka menjadi pencetak gol Austria yang membawa tim asuhan Ralf Rangnick unggul hingga satu jam pertandingan.

Namun, Austria tidak sepenuhnya tanpa masalah setelah hanya bermain imbang 2-2 melawan Republik Irlandia pada Kamis malam.

Sempat tertinggal dua gol di Dublin, Austria mampu bangkit lewat gol penyama kedudukan Michael Gregoritsch sehingga membawa pulang satu poin.

Hasil tersebut membuat Austria tetap berada di puncak klasemen League B Grup 3 dan berpeluang memperlebar jarak dengan Kosovo.

Jika mampu meraih kemenangan ketiga dalam empat pertandingan, Austria juga akan semakin dekat untuk mengamankan posisi teratas sebelum pertandingan terakhir Grup 3 pada November.