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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 4 Oktober 2026 | 22.57 WIB

Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!

Latihan Semen Padang dan kabarnya batal beruji coba dengan klub Singapura. (Semen Padang) - Image

Latihan Semen Padang dan kabarnya batal beruji coba dengan klub Singapura. (Semen Padang)

JawaPos.com - Pertandingan Semen Padang vs PSPS Pekanbaru menjadi salah satu laga menarik pada pekan keempat Championship 2026/2027.

Duel dua tim asal Sumatera tersebut akan berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Minggu (4/10/2026) pukul 19.00 WIB.

Semen Padang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menunjukkan performa yang cukup stabil dalam tiga pertandingan awal musim.

Tim berjuluk Kabau Sirah itu mengawali kompetisi dengan kemenangan atas Persiraja Banda Aceh. Hasil tersebut menjadi modal penting sebelum mereka menghadapi PSIS Semarang pada pekan kedua.

Saat bertemu PSIS, Semen Padang harus puas berbagi angka setelah pertandingan berakhir imbang.

Namun, hasil tersebut tidak membuat performa mereka menurun. Pada pekan ketiga, Semen Padang kembali ke jalur kemenangan dengan mengalahkan PSGC Ciamis 2-0.

Dua kemenangan dan satu hasil imbang membuat Semen Padang memiliki kepercayaan diri yang cukup bagus sebelum menghadapi PSPS.

Kemenangan atas PSGC juga menjadi bukti bahwa lini belakang Kabau Sirah cukup solid. Mereka mampu menjaga gawang tetap bersih sekaligus mencetak dua gol.

Meski demikian, Semen Padang tetap tidak boleh menganggap PSPS sebagai lawan mudah.

Editor: Banu Adikara
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