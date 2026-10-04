Prediksi Skor Irlandia vs Israel: The Green Army Diunggulkan Menang

Irlandia kembali menghadapi Israel setelah menang telak 3-0 pada pertemuan sebelumnya. The Green Army membutuhkan tiga poin untuk menjaga peluang finis di posisi kedua. (Dok. Irlandia)
JawaPos.com - Irlandia akan kembali menghadapi Israel dalam lanjutan Liga B Grup 3 UEFA Nations League 2026/2027. The Green Army -julukan Timnas Irlandia- lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan setelah sebelumnya menang telak atas Israel.
Pertandingan Irlandia vs Israel dijadwalkan berlangsung di TSC Arena, Backa Topola, Serbia, Senin (5/10/2026) pukul 01.45 WIB. Kedua tim kembali bertemu setelah bentrok di Debrecen, Hungaria, pada Senin (28/9) lalu.
Dalam pertemuan tersebut, Irlandia tampil dominan dan meraih kemenangan 3-0. Hasil itu menjadi modal penting bagi The Green Army untuk kembali menghadapi Israel.
Irlandia kemudian bermain imbang 2-2 saat menjamu Austria pada pertandingan ketiga Grup 3. Sempat unggul dua gol melalui Troy Parrott, Irlandia gagal mempertahankan keunggulan setelah Austria bangkit pada babak kedua.
Hasil tersebut membuat Irlandia mengoleksi empat poin dari tiga pertandingan. Mereka masih berada di bawah Austria dan Kosovo sehingga kemenangan menjadi penting untuk menjaga peluang finis di posisi kedua Grup 3.
Posisi runner-up juga memiliki arti penting bagi Irlandia. Pasalnya, posisi tersebut berpotensi mengantarkan The Green Army ke pot kedua dalam undian kualifikasi Euro 2028.
Di sisi lain, Israel menjalani perjalanan lebih sulit di Grup 3. Mereka baru mengumpulkan satu poin setelah bermain imbang tanpa gol melawan Kosovo pada pertandingan terakhir.
Sebelumnya, Israel kalah 1-3 dari Austria dan kemudian takluk dari Irlandia. Situasi tersebut membuat tim asuhan Ran Ben Shimon berada dalam tekanan karena harus menghindari ancaman degradasi dari League B.
Produktivitas menjadi salah satu persoalan Israel sepanjang fase grup. Mereka baru mencetak satu gol, sedangkan Irlandia menunjukkan ketajaman yang lebih baik dalam dua pertandingan terakhir.
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Troy Parrott menjadi pemain yang patut diperhatikan di lini depan Irlandia. Penyerang tersebut telah mencetak sembilan gol dalam enam pertandingan kompetitif terakhir bersama tim nasional dan kemungkinan kembali dipercaya sebagai starter.
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