Jangan Asal Injak Gas! Begini 3 Cara Aman Mengemudi Mobil Matic Saat Menaklukkan Tanjakan Curam

Ilustrasi sebuah mobil matic melewati tanjakan pegunungan. (Freepik)
JawaPos.com - Pernah merasa mobil matic kehilangan tenaga saat melewati tanjakan? Kondisi ini sering membuat pengemudi panik, apalagi jika harus berhenti di tengah jalan karena kemacetan.
Padahal, ada teknik yang bisa membantu mobil tetap bertenaga sekaligus mengurangi risiko mundur.
Mengemudikan mobil matic di jalan menanjak memang membutuhkan cara yang berbeda dibandingkan saat melaju di jalan datar.
Dengan memanfaatkan fitur transmisi secara tepat dan mengontrol pedal gas, kamu bisa melewati tanjakan dengan lebih aman serta menjaga komponen transmisi tetap awet.
Berikut 3 cara mengemudikan mobil matic saat tanjakan curam seperti dirangkum dari laman Suzuki Indonesia!
Saat mulai memasuki tanjakan yang panjang atau memiliki kemiringan cukup ekstrem, sebaiknya jangan terus membiarkan tuas transmisi berada di posisi D. Pindahkan ke posisi L, 2, atau mode manual jika mobil Anda memilikinya.
Penggunaan gigi rendah membuat putaran mesin tetap tinggi sehingga tenaga yang disalurkan ke roda menjadi lebih besar. Dengan begitu, transmisi tidak akan buru-buru berpindah ke gigi yang lebih tinggi, sehingga mobil tetap kuat menanjak tanpa terasa kehabisan tenaga di tengah jalan.
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