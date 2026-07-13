Jangan Asal Injak Gas! Begini 3 Cara Aman Mengemudi Mobil Matic Saat Menaklukkan Tanjakan Curam

JawaPos.com - Pernah merasa mobil matic kehilangan tenaga saat melewati tanjakan? Kondisi ini sering membuat pengemudi panik, apalagi jika harus berhenti di tengah jalan karena kemacetan.

Padahal, ada teknik yang bisa membantu mobil tetap bertenaga sekaligus mengurangi risiko mundur.

Mengemudikan mobil matic di jalan menanjak memang membutuhkan cara yang berbeda dibandingkan saat melaju di jalan datar.

Dengan memanfaatkan fitur transmisi secara tepat dan mengontrol pedal gas, kamu bisa melewati tanjakan dengan lebih aman serta menjaga komponen transmisi tetap awet.

Berikut 3 cara mengemudikan mobil matic saat tanjakan curam seperti dirangkum dari laman Suzuki Indonesia!

1. Manfaatkan Gigi Rendah agar Tenaga Mobil Tetap Maksimal Saat mulai memasuki tanjakan yang panjang atau memiliki kemiringan cukup ekstrem, sebaiknya jangan terus membiarkan tuas transmisi berada di posisi D. Pindahkan ke posisi L, 2, atau mode manual jika mobil Anda memilikinya.