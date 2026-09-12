Prediksi 4 Shio yang Akan Mengakhiri Masa Sulit Mulai 13 September 2026

JawaPos.com - Prediksi astrologi untuk periode menjelang 13 September 2026 menunjukkan adanya perubahan energi bagi sejumlah shio.

Berdasarkan informasi yang dirangkum dari laman YourTango, Shio Kerbau, Tikus, dan Naga menjadi tiga shio yang paling jelas disebut mengalami perkembangan positif pada pekan 7–13 September.

Empat shio tersebut, diprediksi mulai keluar dari masa sulit pada 13 September 2026.

Simak Shio Kerbau, Tikus, Naga, dan satu shio lainnya yang berpeluang memasuki fase lebih baik.

Perubahan tersebut tidak selalu hadir dalam bentuk keberuntungan besar secara mendadak, tetapi dapat terlihat dari terbukanya jalan yang sebelumnya terasa buntu, munculnya bantuan, serta kemampuan mengambil keputusan dengan lebih tenang.

Dalam astrologi Tiongkok, perubahan energi harian dapat digunakan sebagai gambaran mengenai momentum yang dianggap lebih mendukung bagi masing-masing shio.

Untuk 13 September 2026, misalnya, kalender astrologi yang dirujuk YourTango menempatkan hari tersebut sebagai Metal Tiger Initiate Day, sebuah momentum yang diasosiasikan dengan memulai sesuatu setelah keadaan mulai mereda.

Shio Kerbau, Tikus, dan Naga menjadi tiga shio yang secara khusus disebut mengalami pergeseran positif menjelang 13 September.

Selengkapnya, inilah empat shio yang diprediksi keluar dari masa sulit mulai 13 September 2026.

1. Shio Kerbau: Masa Sulit Mulai Mereda, Saatnya Menata Kembali Kehidupan Shio Kerbau menjadi salah satu yang paling kuat merasakan perubahan energi menjelang 13 September 2026.

Menurut YourTango, energi Wood Monkey pada 7 September menandai berakhirnya sebuah perjalanan yang memang dibutuhkan Kerbau untuk belajar, meskipun prosesnya terasa sulit.

Setelah melewati fase tersebut, Kerbau mulai memasuki periode yang lebih stabil dan memiliki peluang untuk membuat keputusan penting.

Salah satu perubahan paling terasa berkaitan dengan hubungan dan kondisi keluarga.

Situasi yang sebelumnya memicu konflik atau membuat Kerbau merasa sendirian secara perlahan dapat menjadi lebih stabil.

Ini menjadi tanda bahwa masa penuh tekanan mulai bergeser dan memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih masuk akal.

Menjelang 13 September, Kerbau juga disarankan lebih peka terhadap peluang kecil.