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Irfan Ferdiansyah
Senin, 21 September 2026 | 22.10 WIB

Jalan Hidup Berubah, 5 Weton Ini Konon Segera Tinggalkan Masa Sulit dan Raih Kekayaan

seseorang yang jadi konglomerat setelah lama melarat - Image

seseorang yang jadi konglomerat setelah lama melarat

JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton merupakan perhitungan berdasarkan hari dan pasaran kelahiran yang sejak dahulu digunakan untuk membaca berbagai aspek kehidupan. Bagi sebagian masyarakat, weton juga dipercaya memiliki kaitan dengan karakter serta perjalanan rezeki seseorang.

Tidak semua orang dipercaya memiliki perjalanan hidup yang sama. Ada yang sejak awal kehidupannya berjalan relatif mudah, sementara sebagian lainnya harus melewati berbagai keterbatasan dan perjuangan sebelum merasakan perubahan keadaan.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat lima weton yang dalam kepercayaan Primbon Jawa disebut memiliki perjalanan hidup penuh tantangan, tetapi dipercaya dapat mengalami perubahan menuju kondisi yang lebih sejahtera. Berikut lima weton tersebut:

1. Jumat Kliwon – Perjuangan yang Dipercaya Berbuah Hasil

Jumat Kliwon sering digambarkan sebagai weton yang harus melewati berbagai tantangan dalam perjalanan hidup. Dalam ramalan, mereka disebut tidak selalu mendapatkan keberuntungan secara instan dan perlu bekerja keras untuk mencapai kondisi yang diinginkan.

Namun, berbagai kesulitan tersebut dipercaya menjadi pengalaman yang membentuk ketangguhan. Ketika memasuki fase kehidupan yang lebih matang, pemilik weton ini disebut memiliki peluang untuk mengembangkan usaha maupun karier.

Bidang seperti perdagangan, bisnis, hingga properti dalam ramalan disebut dapat menjadi jalan bagi mereka untuk meningkatkan kondisi finansial.

2. Selasa Wage – Pantang Menyerah Menghadapi Kesulitan

Pemilik weton Selasa Wage dipercaya memiliki karakter kuat dan tidak gampang menyerah. Dalam ramalan Primbon Jawa, mereka disebut dapat mengalami kehidupan yang penuh keterbatasan pada masa awal.

Meski demikian, sifat gigih membuat mereka terus berusaha memperbaiki keadaan. Seiring bertambahnya usia dan pengalaman, kemampuan tersebut dipercaya dapat membantu mereka menemukan sumber penghasilan yang lebih baik.

Karena itulah, Selasa Wage kerap digambarkan sebagai weton yang mampu mengubah kondisi hidup melalui kerja keras dan ketekunan.

3. Rabu Pahing – Ide Besar yang Menjadi Jalan Rezeki

Rabu Pahing dipercaya memiliki karakter cerdas, kreatif, dan penuh gagasan. Sayangnya, dalam ramalan, perjalanan mereka menuju keberhasilan tidak selalu berlangsung mulus.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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