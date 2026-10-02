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Leni Setya Wati
Jumat, 2 Oktober 2026 | 22.28 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Besok Sabtu, 3 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Pisces hari ini membawa perhatian pada hubungan, kondisi finansial, pekerjaan, dan kesehatan.

Pisces disarankan meluangkan waktu untuk berbicara dengan teman yang selama ini selalu memberikan dukungan.

Bagi yang sedang dalam masa pemulihan setelah menjalani operasi, penting untuk mengikuti anjuran dokter dan menjaga kondisi tubuh dengan baik.

Dalam hubungan asmara, Pisces yang telah lama berpasangan mungkin mulai membicarakan masa depan dan menentukan langkah berikutnya.

Sementara itu, kehidupan pekerjaan menuntut Pisces untuk membangun kerja sama yang baik tanpa terlalu terbuka mengenai persoalan pribadi.

Cinta Pisces

Bagi Pisces yang sudah lama menjalin hubungan, pengaruh Venus dapat mendorong munculnya pembicaraan serius mengenai masa depan.

Anda dan pasangan mungkin mulai mempertimbangkan tujuan bersama atau langkah baru dalam hubungan.

Sementara itu, Pisces yang masih lajang berpeluang menikmati waktu menyenangkan bersama seseorang yang berzodiak Capricorn.

Editor: Hanny Suwindari
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