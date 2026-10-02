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Leni Setya Wati
Jumat, 2 Oktober 2026 | 22.20 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius Besok Sabtu, 3 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Sagitarius hari ini mengingatkan Anda untuk lebih berhati-hati dalam memberikan kepercayaan kepada orang lain.

Anda mungkin memiliki kecenderungan untuk cepat percaya, tetapi tidak semua orang layak dijadikan tempat bergantung. Pertimbangkan dengan matang siapa yang benar-benar dapat Anda andalkan.

Dari sisi kesehatan, area punggung bagian bawah atau pinggang mungkin terasa kurang nyaman. Karena itu, hindari aktivitas yang memberikan tekanan berlebihan pada tubuh dan berikan waktu untuk beristirahat jika mulai merasa lelah.

Bagi Sagitarius yang masih single, ada peluang bertemu seseorang yang menarik, bahkan mungkin berasal dari zodiak Taurus.

Sementara dari sisi keuangan, kondisi Anda diperkirakan masih cukup stabil, meski pengeluaran tetap perlu diperhatikan.

Daripada memikirkan berbagai kekhawatiran yang belum tentu terjadi, luangkan waktu untuk menenangkan pikiran. Meditasi atau aktivitas refleksi diri dapat membantu Anda merasa lebih tenang dan fokus.

Seperti dilansir dari laman Astrotalk, inilah ramalan lengkap zodiak Sagitarius selengkapnya.

Cinta Sagitarius

Kesibukan yang padat mungkin membuat Sagitarius tidak memiliki banyak waktu untuk memikirkan urusan romantis. Namun, jangan langsung merasa kecewa jika hari ini tidak berjalan sesuai harapan.

Editor: Hanny Suwindari
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