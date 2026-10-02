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Leni Setya Wati
Jumat, 2 Oktober 2026 | 22.23 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Besok Sabtu, 3 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn hari ini mengajak Anda untuk memperlambat ritme dan menyediakan waktu bagi diri sendiri.

Pengaruh Bulan di Gemini dapat menjadi pengingat bahwa Anda tidak harus selalu sibuk memikirkan tugas berikutnya.

Cobalah berhenti sejenak, menarik napas, dan memberikan kesempatan kepada tubuh serta pikiran untuk beristirahat. Di saat yang sama, bangun kembali rasa percaya diri dan yakinlah pada kemampuan yang selama ini Anda miliki.

Dalam urusan asmara, Capricorn yang masih single mungkin kembali memikirkan seseorang dari masa lalu. Kenangan tentang mantan atau seseorang yang pernah memiliki tempat khusus di hati dapat muncul kembali.

Di tempat kerja, Anda mungkin mendengar kabar dari rekan yang membuat kecewa. Namun, jangan langsung memberikan reaksi ketika emosi sedang tinggi. Tenangkan diri terlebih dahulu sebelum menentukan sikap.

Yuk baca ramalan zodiak Capricorn selengkapnya seputar cinta, keuangan, karier, hingga kesehatan.

Cinta Capricorn

Pengaruh Venus dapat membuat Capricorn yang masih single kembali teringat pada mantan kekasih. Kenangan lama mungkin memunculkan keinginan untuk menghubungi kembali seseorang dari masa lalu.

Namun, jangan langsung bertindak hanya karena terbawa emosi. Berikan diri Anda waktu untuk memikirkan alasan dan konsekuensi dari keputusan tersebut.

Editor: Hanny Suwindari
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