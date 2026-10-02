Ramalan Zodiak Aquarius Sabtu, 3 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific) JawaPos.com - Ramalan zodiak Aquarius hari ini membawa suasana yang cukup nyaman, terutama dalam hubungan dengan orang-orang terdekat.

Pengaruh Venus membuat waktu yang dihabiskan bersama keluarga, sahabat, atau orang yang Anda sayangi terasa lebih menyenangkan.

Dalam urusan kesehatan, Aquarius disarankan lebih memperhatikan pilihan minuman. Sebisa mungkin kurangi konsumsi minuman dingin, soda, dan minuman tinggi gula.

Pilihan yang lebih sederhana seperti air putih dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh.

Sementara dalam kehidupan asmara, Aquarius yang sudah memiliki pasangan mungkin menghadapi rasa cemburu atau ketidakamanan. Jangan biarkan asumsi berkembang tanpa komunikasi yang jelas.

Dari sisi finansial, hari ini dapat menjadi momentum untuk mempertimbangkan pengelolaan sebagian uang hasil kerja keras. Namun, setiap keputusan investasi tetap perlu dipikirkan dengan matang.

Selain itu, meluangkan waktu untuk meminta nasihat atau restu dari orang yang lebih tua dapat memberikan ketenangan dan sudut pandang yang berbeda.

Berikut ramalan zodiak Aquarius mulai dari cinta, keuangan, karier, dan kesehatan seperti dilansir dari Astrotalk.