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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 2 Oktober 2026 | 16.26 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Pisces Jumat, 2 Oktober 2026: Atur Pemasukan dan Waspadai Pengeluaran

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific)

JawaPos.com - Kondisi keuangan Pisces pada Jumat, 2 Oktober 2026 membuka kesempatan untuk meningkatkan pemasukan, tetapi tetap membutuhkan kewaspadaan terhadap pengeluaran yang datang tanpa rencana.

Peluang mendapatkan uang tambahan dapat muncul dari pekerjaan, proyek sampingan, maupun aktivitas lain yang sebelumnya belum terlalu menjadi perhatian.

Berikut ramalan keuangan zodiak Pisces pada Jumat, 2 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika menemukan kesempatan yang masuk akal dan sesuai dengan kemampuan, Pisces dapat mempertimbangkannya dengan pikiran terbuka.

Namun, tambahan pemasukan sebaiknya tidak langsung dianggap sebagai kesempatan untuk meningkatkan pengeluaran.

Uang yang baru diterima perlu diatur sejak awal agar tidak habis untuk berbagai kebutuhan yang sebenarnya masih bisa ditunda.

Pengeluaran mendadak juga perlu diantisipasi karena kebutuhan yang muncul di luar anggaran dapat mengganggu kondisi finansial jika tidak disiapkan dengan baik.

Pisces dapat mulai membagi uang berdasarkan tingkat kepentingannya, seperti kebutuhan utama, pembayaran yang masih bisa menunggu, serta keinginan yang belum benar-benar diperlukan.

Editor: Novia Tri Astuti
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