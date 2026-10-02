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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 2 Oktober 2026 | 11.15 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 2 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific)

JawaPos.com - Hari ini, peluang finansial yang baik kemungkinan akan datang kepada zodiak Pisces. Namun, Pisces membutuhkan perencanaan dan strategi yang tepat untuk memanfaatkannya.

Pertahankan pendekatan dinamis di tempat kerja, yang akan membantu Pisces mengatasi tantangan apa pun yang mungkin dihadapi hari ini. Pisces akan memiliki kejelasan pikiran, dan proyek-proyek baru akhirnya akan berjalan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Jumat, 2 Oktober 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak Pisces harus berani dalam mengungkapkan perasaan kepada seseorang untuk mencari tahu apakah perasaan ini berbalas. Terkait karir, Pisces harus berusaha menaklukkan pesaing dan menegakkan supremasi.

Sementara itu, fokuslah melakukan program latihan khusus untuk otot dan mengencangkan tubuh. Terkait keuangan, tingkatkan omset keuangan dengan beriklan dan melakukan promosi untuk bisnis yang sedang Pisces jalankan.

Cinta Pisces

Kemungkinan, Pisces akan memberikan hati kepada seseorang yang istimewa saat jatuh cinta. Namun, cobalah lebih berani dalam mengungkapkan perasaan yang sebenarnya kepadanya, dan cari tahu apakah perasaanmu berbalas. 

Jika orang yang Pisces sukai tidak membalas, hal ini akan memperjelas semuanya dan Pisces akan selamat dari rasa sakit hati di kemudian hari. 

Editor: Candra Mega Sari
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