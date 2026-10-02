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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 2 Oktober 2026 | 16.25 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Pisces Jumat, 2 Oktober 2026: Kendalikan Emosi Sebelum Mengambil Keputusan

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Pisces pada Jumat, 2 Oktober 2026 membutuhkan ketenangan karena keputusan besar sebaiknya tidak dibuat ketika perasaan sedang memuncak.

Pisces yang telah memiliki pasangan mungkin mulai memikirkan untuk menjauh atau bahkan mengakhiri hubungan akibat persoalan yang sudah berlangsung cukup lama.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Pisces pada Jumat, 2 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Meski pikiran tersebut terasa kuat, Pisces sebaiknya tidak langsung menjadikannya sebagai keputusan yang tidak dapat diubah.

Emosi yang sedang tinggi dapat membuat seseorang lebih mudah melihat persoalan hanya dari sudut pandang sendiri tanpa mempertimbangkan keadaan secara menyeluruh.

Berikan waktu untuk menenangkan diri dan mencoba memahami penyebab utama munculnya rasa kecewa, lelah, atau tidak nyaman dalam hubungan.

Jika terdapat masalah yang belum menemukan penyelesaian, bicarakan persoalan tersebut ketika suasana hati sudah lebih stabil.

Komunikasi yang terbuka dapat membantu Pisces dan pasangan mengetahui apakah perbedaan yang terjadi masih bisa dicari jalan keluarnya bersama.

Editor: Novia Tri Astuti
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