Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 2 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (Magnific)
JawaPos.com - Zodiak aquarius mungkin tidak dalam suasana hati yang baik hari ini. Aquarius harus menghindari orang-orang yang tidak memancarkan energi positif.
Jangan biarkan apa pun mengganggu ketenangan pikiranmu jika tidak ingin menghadapi kesulitan. Bahkan jika tidak menyadarinya, pengaruh negatif akan berdampak buruk pada sikap dan keputusan yanh diambil.
Peluang finansial yang baik kemungkinan akan datang kepada zodiak pisces hari ini. Namun, pisces membutuhkan perencanaan dan strategi yang tepat untuk memanfaatkannya.
Pertahankan pendekatan dinamis di tempat kerja, yang akan membantu pisces mengatasi tantangan apa pun yang mungkin dihadapi hari ini. Pisces akan memiliki kejelasan pikiran, dan proyek-proyek baru akhirnya akan berjalan.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Jumat, 2 Oktober 2026.
Aquarius (20 Januari – 18 Februari)
Zodiak aquarius bisa meminta saran dari teman dekat jika masih ragu tentang seseorang yang didekati. Terkait karir, berbahagialah karena aquarius sedang berada di puncak performa dan tidak ada yang dapat menolak pesonamu.
Sementara itu, berolahraga akan membantu mengatasi masalah berat badan yang selama ini aquarius hadapi. Pada sisi keuangan, aquarius berada dalam kondisi terbaik karena kesepakatan bisnis penting mungkin segera terselesaikan.
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Jawa Pos
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