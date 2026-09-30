Aries vs Pisces, Siapa Lebih Unggul Menghadapi Tantangan dan Berhadapan dengan Situasi Tidak Sesuai

JawaPos.com - Aries adan Pisces adalah dua kutub yang berlawanan dalam lingkaran zodiak dan memiliki temperamen yang sangat kontras.

Aries ibarat kepala yang kasar, agresif, dan pantang menyerah. Sementara Pisces ibarat ekor yang sensitif, intuitif, dan sangat emosional.

Saat menghadapi cobaan, tantangan, atau situasi yang tidak sesuai harapan, mungkin Anda berpikir Aries yang lebih unggul dan mampu bangkit kembali.

Padahal, bisa saja air dan intuisi, yakni Pisces yang lebih mampu bertahan.

Jadi, silakan simak sampai akhir siapa yang lebih unggul antara Aries dan Pisces, seperti dilansir JawaPos.com dari timesnownews pada Selasa (29/9).

Karakter Aries: Kelebihan dan Kekurangannya

Aries, Sang Domba Jantan yang berapi-api sangat tak kenal rasa takut.

Mereka menghadapi semuanya dengan penuh percaya diri dan tanpa keraguan sedikitpun, termasuk situasi yang tidak sesuai harapannya.

Karakter ini sangat menonjol pada diri Aries sebagai zodiak pertama.

Begitu 'mode bertarung' menyala, mereka bisa menjadi sangat impulsif, blak-blakan dan selalu siap menyerbu kapan pun.

Dengan kekuatan fisik yang dahsyat, mereka bertarung dengan sengit dan cepat.

Mereka juga agresif, cepat, dan langsung pada intinya sehingga tindakan nyata menjadi senjata andalannya.

Tidak ada keraguan atau kebimbangan di benak Aries, yang ada hanya hasrat tak terbendung untuk keluar sebagai pemenang.

Aries adalah petarung garis depan!.