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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 23 September 2026 | 02.44 WIB

7 Hal Penting yang Harus Dilakukan Saat Kamu Berada dalam Situasi Tidak Tahu Harus Berbuat Apa

seseorang yang kebingungan dalam situasi tak menentu./Magnific/syda_productions - Image

seseorang yang kebingungan dalam situasi tak menentu./Magnific/syda_productions

JawaPos.com - Ada masa dalam hidup ketika kita merasa seperti sedang berdiri di tengah persimpangan jalan.

Kita tidak tahu harus memilih yang mana. Tidak yakin apakah keputusan yang kita ambil benar. Tidak tahu apakah harus bertahan, pergi, mencoba lagi, atau berhenti sejenak. Bahkan terkadang, masalahnya bukan karena terlalu banyak pilihan, melainkan karena kita sama sekali tidak tahu apa yang harus dilakukan.

Perasaan seperti ini bisa muncul dalam berbagai situasi: ketika menghadapi masalah pekerjaan, hubungan yang tidak jelas, masalah keluarga, kegagalan, kehilangan arah, tekanan finansial, perubahan hidup, atau ketika rencana yang selama ini kita susun tiba-tiba tidak berjalan sesuai harapan.

Yang sering terjadi kemudian adalah kita memaksa diri untuk segera mendapatkan jawaban.

Padahal, menurut psikologi, tidak selalu mengetahui apa yang harus dilakukan bukan berarti kita lemah, tidak mampu, atau gagal. Ketidakpastian merupakan bagian normal dari pengalaman manusia. Ketika berada dalam kondisi penuh tekanan, kemampuan kita untuk berpikir jernih dan mengambil keputusan juga dapat terganggu.

Karena itu, ketika kamu sedang berada dalam situasi "aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa", mungkin hal pertama yang perlu dilakukan bukan mencari jawaban besar.

Mulailah dengan menenangkan diri.

Dilansir dari Psychology Today pada Senin (21/9), terdapat tujuh hal yang dapat kamu lakukan.

1. Berhenti Sejenak dan Jangan Memaksa Diri Segera Memiliki Jawaban

Ketika sedang panik atau tertekan, kita sering merasa harus segera melakukan sesuatu.

Editor: Hanny Suwindari
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