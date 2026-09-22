6 Alasan Mengapa Harapan Sangatlah Penting di Saat Situasi Penuh Kecemasan Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di tengah kehidupan yang terasa semakin tidak pasti, kecemasan menjadi pengalaman yang semakin umum. Berita buruk dapat muncul kapan saja, perubahan ekonomi dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari, hubungan sosial tidak selalu berjalan sesuai harapan, sementara masa depan sering kali terasa sulit diprediksi.

Dalam situasi seperti ini, seseorang mungkin mulai bertanya: Apakah semuanya akan baik-baik saja? Apakah keadaan akan berubah? Apakah saya mampu melewati semua ini?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat manusiawi. Ketika kita berhadapan dengan ketidakpastian, otak cenderung mencari kemungkinan terburuk sebagai bentuk perlindungan diri. Namun, jika perhatian terus-menerus tertuju pada ancaman, seseorang dapat merasa seolah-olah tidak memiliki jalan keluar.

Di sinilah harapan memiliki peran penting.

Harapan bukan berarti memaksa diri untuk selalu berpikir positif. Harapan juga bukan keyakinan bahwa semua masalah pasti akan hilang dengan sendirinya. Dalam psikologi, harapan dapat dipahami sebagai kondisi mental yang membantu seseorang melihat kemungkinan adanya jalan menuju keadaan yang lebih baik sekaligus merasa memiliki kemampuan untuk mengambil langkah ke arah tersebut.

Konsep ini membuat harapan berbeda dari sekadar optimisme kosong.

Seseorang yang memiliki harapan tetap dapat mengakui bahwa situasinya sulit. Ia tetap bisa merasa takut, kecewa, atau sedih. Namun, di tengah emosi tersebut, masih ada bagian dirinya yang mengatakan, "Keadaan ini memang berat, tetapi mungkin masih ada sesuatu yang bisa saya lakukan."

Lalu, mengapa harapan begitu penting ketika seseorang sedang menghadapi situasi yang penuh kecemasan?

Dilansir dari Psychology Today pada Senin (21/9), terdapat enam alasannya.