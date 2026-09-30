5 Zodiak Paling Hedon, Gemar Menghabiskan Uang Seolah Tak Ada Hari Esok

JawaPos.com - Sebagian orang bisa terlihat sangat boros saat berbelanja.

Hal ini terutama terjadi bagi beberapa zodiak. Mereka memiliki kebiasaan shopping yang perlahan berubah menjadi suatu kebiasaan.

Berikut lima zodiak yang gemar menghabiskan uang seolah hanya hidup sekali dan ingin menikmati momen saat ini tanpa memikirkan hari esok, berdasarkan informasi dari laman .yourtango yang dikutip pada (29/9).

Aries

Aries terus menghabiskan uangnya untuk membeli pakaian, menonton film, dan mengikuti gaya hidup hedon. Meskipun selalu menghabiskan uang, aries seolah tidak pernah kehabisan uang. Mereka menyukai gaya hidup mewah, sehingga kondisi rekeningnya harus mampu mengikuti gaya hidup tersebut.

Gemini

Gemini tidak terlalu sering menghabiskan uang di restoran mahal karena mereka tahu bahwa pakaian dan benda-benda yang digunakan memberikan kepuasan lebih besar. Gemini bukan tipe orang yang membelikan anda barang baru.

Leo

Leo menghabiskan uang untuk apapun yang membuat dirinya merasa terlihat tampil elegan. Saat ada diskon, leo akan memborong seluruh barang yang mereka inginkan. Selama ada kesempatan menghabiskan uang, leo akan memanfaatkannya.

Sagittarius

Sagittarius senang menghabiskan uang untuk sesuatu yang besar. Mereka mungkin tidak terlihat mengeluarkan uang mingguan, namun mereka bisa belanja sekali dengan anggaran yang sangat besar.

Pisces