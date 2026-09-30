Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 1 Oktober 2026 | 06.48 WIB

5 Zodiak Paling Hedon, Gemar Menghabiskan Uang Seolah Tak Ada Hari Esok

Ilustrasi berbelanja/Magnific - Image

Ilustrasi berbelanja/Magnific

JawaPos.com - Sebagian orang bisa terlihat sangat boros saat berbelanja. 

Hal ini terutama terjadi bagi beberapa zodiak. Mereka memiliki kebiasaan shopping yang perlahan berubah menjadi suatu kebiasaan.

Berikut lima zodiak yang gemar menghabiskan uang seolah hanya hidup sekali dan ingin menikmati momen saat ini tanpa memikirkan hari esok, berdasarkan informasi dari laman .yourtango yang dikutip pada  (29/9). 

Aries terus menghabiskan uangnya untuk membeli pakaian, menonton film, dan mengikuti gaya hidup hedon. Meskipun selalu menghabiskan uang, aries seolah tidak pernah kehabisan uang. Mereka menyukai gaya hidup mewah, sehingga kondisi rekeningnya harus mampu mengikuti gaya hidup tersebut.

Gemini tidak terlalu sering menghabiskan uang di restoran mahal karena mereka tahu bahwa pakaian dan benda-benda yang digunakan memberikan kepuasan lebih besar. Gemini bukan tipe orang yang membelikan anda barang baru. 

Leo menghabiskan uang untuk apapun yang membuat dirinya merasa terlihat tampil elegan. Saat ada diskon, leo akan memborong seluruh barang yang mereka inginkan. Selama ada kesempatan menghabiskan uang, leo akan memanfaatkannya.

Sagittarius senang menghabiskan uang untuk sesuatu yang besar. Mereka mungkin tidak terlihat mengeluarkan uang mingguan, namun mereka bisa belanja sekali dengan anggaran yang sangat besar. 

Pisces membelanjakan uang dalam jumlah kecil namun terjadi sangat sering. Mereka percaya bahwa shopping sesekali dapat membuat perasaannya menjadi lebih baik.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
6 Zodiak Ini Sering Menghamburkan Uang Tanpa Sadar, Tahu-Tahu Saldo Sudah Menipis - Image
Zodiak

6 Zodiak Ini Sering Menghamburkan Uang Tanpa Sadar, Tahu-Tahu Saldo Sudah Menipis

Kamis, 1 Oktober 2026 | 06.32 WIB

4 Zodiak Paling Matre, Suka Uang dan Kerap Membelanjakannya untuk Beli Barang Mewah - Image
Zodiak

4 Zodiak Paling Matre, Suka Uang dan Kerap Membelanjakannya untuk Beli Barang Mewah

Senin, 28 September 2026 | 19.41 WIB

9 Tanggal Lahir Diprediksi Kebanjiran Uang Minggu Depan, Finansial Mulai Meningkat - Image
Zodiak

9 Tanggal Lahir Diprediksi Kebanjiran Uang Minggu Depan, Finansial Mulai Meningkat

Kamis, 24 September 2026 | 03.40 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

3

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

5

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

6

Prediksi Skor San Marino vs Albania di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjte Menang Telak di Dogana

7

Prediksi Skor Filipina vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: The Azkals Menang Tipis Atas The Shaheens

8

Prediksi Skor Jamaika vs Honduras di CONCACAF Nations League: Reggae Boyz Menang Meyakinkan?

9

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Tuan Rumah Dibayangi Rapuhnya Lini Pertahanan

10

Prediksi Finlandia vs Belarus di UEFA Nations League: Pohjanpalo Siap Lanjutkan Ketajaman

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore