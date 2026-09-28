4 Zodiak Paling Matre, Suka Uang dan Kerap Membelanjakannya untuk Beli Barang Mewah

JawaPos.com - Empat zodiak ini kerap dijuluki sebagai sosok orang yang matrealistis.

Mereka seolah tidak ragu menghabiskan uang untuk membeli berbagai barang yang disukai, bahkan seakan tidak memikirkan hari esok.

Mereka juga tidak ragu untuk mengakuinya,karena memang mereka merasa pantas untuk mendapatkannya. Berdasarkan informasi dari laman yourtango (28/9) berikut empat zodiak yang paling matrealistis.

Taurus

Taurus adalah sosok pekerja keras sehingga mereka cenderung merasa pantas menggunakan sebagian uangnya untuk memanjakan diri. Sifat matrealistis mereka juga berkaitan dengan karakternya. Saat taurus benar-benar merasa pantas mendapatkan sesuatu yang bagus, tidak akan ada orang yang bisa meyakinkan mereka sebaliknya.

Leo

Leo merasa pantas mendapatkan berbagai hal terbaik di dalam hidup. Mereka secara terbuka menunjukkan keinginannya untuk membeli barang-barang mahal. Leo juga merasa pembelian barang mewah membuat mereka terlihat istimewa.

Aries

Aries adalah tipe orang fomo. Mereka tidak keberatan mengeluarkan banyak uang untuk memastikan keinginan sesaatnya terwujud. Mereka tidak pernah ragu saat menggunakan sebagian besar penghasilannya untuk memanjakan diri.

Pisces