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Niko Sulpriyono
Kamis, 24 September 2026 | 03.40 WIB

9 Tanggal Lahir Diprediksi Kebanjiran Uang Minggu Depan, Finansial Mulai Meningkat

Ilustrasi Kebanjiran Uang (freepik) - Image

Ilustrasi Kebanjiran Uang (freepik)

Bentuknya tidak harus berupa uang yang tiba-tiba diterima, tetapi dapat berupa pekerjaan baru, tambahan penghasilan, proyek, pelanggan, atau peluang yang membuka jalan menuju kondisi ekonomi yang lebih baik.

Sembilan tanggal lahir tersebut adalah 4, 7, 10, 13, 14, 16, 18, 23, dan 25. Setiap tanggal memiliki karakter yang berbeda dalam pembacaan populer.

Berikut ulasan lengkapnya dirangkum dari kanal YouTube Opa Andrew 88 pada Rabu (23/09).

1. Tanggal Lahir 4

Orang yang lahir pada tanggal 4 digambarkan sebagai pribadi yang memiliki pendirian kuat.

Mereka cenderung tidak mudah berubah ketika sudah memiliki tujuan dan biasanya membutuhkan alasan yang jelas sebelum mengubah keputusan.

Karakter tersebut dapat menjadi modal ketika seseorang sedang membangun kondisi finansial.

Kesuksesan dalam pekerjaan atau bisnis sering kali membutuhkan ketekunan, sehingga kemampuan bertahan dalam proses panjang dapat memberikan manfaat.

Dalam pembacaan tanggal lahir, minggu depan disebut dapat membawa kesempatan yang berkaitan dengan hasil dari usaha sebelumnya.

Jika Anda lahir pada tanggal 4, tetap perhatikan peluang yang datang, tetapi jangan mengabaikan perhitungan dan perencanaan keuangan.

2. Tanggal Lahir 7

Tanggal lahir 7 disebut memiliki karakter yang berorientasi pada tujuan.

Orang yang lahir pada tanggal ini digambarkan mampu memiliki gambaran yang cukup jelas mengenai sesuatu yang ingin diwujudkan, bahkan untuk rencana jangka panjang.

Dalam pembacaan populer, tanggal lahir 7 juga sering dikaitkan dengan pertolongan yang datang pada saat-saat terakhir.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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