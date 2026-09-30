6 Zodiak Ini Sering Menghamburkan Uang Tanpa Sadar, Tahu-Tahu Saldo Sudah Menipis

Ilustrasi dollar/Magnific
JawaPos.com - Beberapa zodiak berikut gemar membelanjakan uang dengan tidak sadar.
Mereka dikenal sering mengeluarkan uang secara berlebihan. Pengeluaran tersebut tidak selalu digunakan untuk memberi barang.
Mereka juga kerap mengeluarkan uang karena terlalu sering berdonasi atau membantu orang lain.
Jadi selain terkenal hedon, enam zodiak ini juga memiliki sifat terlalu baik hati.
Sampai-sampai kondisi rekeningnya juga ikut terganggu. Melansir informasi dari laman yourtango yang dikutip pada (29/9) enam zodiak ini hobi menghamburkan uang.
Aries
Aries sangat impulsif saat mengeluarkan uang. Mereka cenderung tidak memikirkan keputusan tersebut secara matang. Bagi aries, anggaran, recana kuangan,dan batas pengeluaran terasa sangat merepotkan. Mereka hidup dengan prinsip YOLO termasuk dalam menghabiskan uang tanpa batas.
Leo
Leo menyukai aktivitas shopping dan seringkali membelikan hadiah untuk orang lain. Leo tidak suka membaasi keinginan pribadi sehingga mereka cenderung menajalani gaya hidup mewah. Namun, leo juga dikenal pandai memperoleh kekayaan.
Pisces
Pisces akan membantu banyak orang saat mereka memiliki kisah hidup yang sulit. Mereka mudah luluh saat seseorang meminta bantuan keuangan. Bahkan mereka sudah tahu bahwa orang tersebut kemungkinan tidak akan mengembalikan uangnya.
Sagittarius
Sagittarius akan menghabiskan uang sampai habis, kemudian mereka akan mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak uang lagi. Mereka gemar mengeluarkan uang dalam jumlah bear untuk membeli tiket pesawat, hotel, dan juga makan di restoran mewah.
Gemini
Gemini ingin menikmati berbagai hal terbaik di dalam hidup. Jika untuk mendapatkannya membutuhkan uang, mereka menganggap kebahagiaan tersebut sepadan dengan biaya yang dikeluarkan.Namun, setelah menghabiskan uang dalam satu waktu, gemini akan mulai menyesal dan ingin mengembalikan sebagian barang-barang yang akan mereka beli.
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