Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 1 Oktober 2026 | 06.32 WIB

6 Zodiak Ini Sering Menghamburkan Uang Tanpa Sadar, Tahu-Tahu Saldo Sudah Menipis

Ilustrasi dollar/Magnific - Image

Ilustrasi dollar/Magnific

JawaPos.com - Beberapa zodiak berikut gemar membelanjakan uang dengan tidak sadar.

Mereka dikenal sering mengeluarkan uang secara berlebihan. Pengeluaran tersebut tidak selalu digunakan untuk memberi barang.

Mereka juga kerap mengeluarkan uang karena terlalu sering berdonasi atau membantu orang lain.

Jadi selain terkenal hedon, enam zodiak ini juga memiliki sifat terlalu baik hati.

Sampai-sampai kondisi rekeningnya juga ikut terganggu. Melansir informasi dari laman yourtango yang dikutip pada (29/9) enam zodiak ini hobi menghamburkan uang.

Aries sangat impulsif saat mengeluarkan uang. Mereka cenderung tidak memikirkan keputusan tersebut secara matang. Bagi aries, anggaran, recana kuangan,dan batas pengeluaran terasa sangat merepotkan. Mereka hidup dengan prinsip YOLO termasuk dalam menghabiskan uang tanpa batas.

Leo menyukai aktivitas shopping dan seringkali membelikan hadiah untuk orang lain. Leo tidak suka membaasi keinginan pribadi sehingga mereka cenderung menajalani gaya hidup mewah. Namun, leo juga dikenal pandai memperoleh kekayaan.

Pisces akan membantu banyak orang saat mereka memiliki kisah hidup yang sulit. Mereka mudah luluh saat seseorang meminta bantuan keuangan. Bahkan mereka sudah tahu bahwa orang tersebut kemungkinan tidak akan mengembalikan uangnya.

Sagittarius akan menghabiskan uang sampai habis, kemudian mereka akan mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak uang lagi. Mereka gemar mengeluarkan uang dalam jumlah bear untuk membeli tiket pesawat, hotel, dan juga makan di restoran mewah.

Gemini ingin menikmati berbagai hal terbaik di dalam hidup. Jika untuk mendapatkannya membutuhkan uang, mereka menganggap kebahagiaan tersebut sepadan dengan biaya yang dikeluarkan.Namun, setelah menghabiskan uang dalam satu waktu, gemini akan mulai menyesal dan ingin mengembalikan sebagian barang-barang yang akan mereka beli. 

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
5 Zodiak Paling Hedon, Gemar Menghabiskan Uang Seolah Tak Ada Hari Esok - Image
Zodiak

5 Zodiak Paling Hedon, Gemar Menghabiskan Uang Seolah Tak Ada Hari Esok

Kamis, 1 Oktober 2026 | 06.48 WIB

4 Zodiak Paling Matre, Suka Uang dan Kerap Membelanjakannya untuk Beli Barang Mewah - Image
Zodiak

4 Zodiak Paling Matre, Suka Uang dan Kerap Membelanjakannya untuk Beli Barang Mewah

Senin, 28 September 2026 | 19.41 WIB

9 Tanggal Lahir Diprediksi Kebanjiran Uang Minggu Depan, Finansial Mulai Meningkat - Image
Zodiak

9 Tanggal Lahir Diprediksi Kebanjiran Uang Minggu Depan, Finansial Mulai Meningkat

Kamis, 24 September 2026 | 03.40 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

3

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

5

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

6

Prediksi Skor San Marino vs Albania di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjte Menang Telak di Dogana

7

Prediksi Skor Filipina vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: The Azkals Menang Tipis Atas The Shaheens

8

Prediksi Skor Jamaika vs Honduras di CONCACAF Nations League: Reggae Boyz Menang Meyakinkan?

9

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Tuan Rumah Dibayangi Rapuhnya Lini Pertahanan

10

Prediksi Finlandia vs Belarus di UEFA Nations League: Pohjanpalo Siap Lanjutkan Ketajaman

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore