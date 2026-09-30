4 Zodiak Pecinta Makanan Gurih, Lebih Suka Hidangan dengan Cita Rasa Umami yang Kuat

Ilustrasi keripik kentang/Magnific
JawaPos.com-Tidak semua orang menyukai makanan manis. sebagian orang lebih memilih keripik kentang sebagai hidangan penutup.
Menurut sudut pandang astrologi, preferensi terhadap makanan gurih ternyata juga bisa disebabkan oleh karakter dari zodiak-zodiak ini.
Berdasarkan informasi dari laman readdailyhoroscope yang dikutip pada (30/9) berikut zodiak yang lebih memilih makanan gurih daripada dessert yang manis.
Capricorn
Capricorn lebih memilih sepiring keju daripada dessert. Mereka menghargai kerumitan cita rasa dari makanan gurih. Bagi capricorn, makanan adalah sumber energi bukan sekedar camilan. Mereka menginginkan makanan yang dapat membuat tubuh tetap bertenaga, bukan sesuatu yang menyebabkan kadar gula darah meningkat cepat.
Aries
Bagi aries, dessert tidak terlalu diperlukan. Mereka menyukai camilan gurih seperti kacang, keju, dan popcorn. Aries menginginkan makanan yang memberikan sensasi cita rasa yang kuat. Sebaliknya, makanan manis terasa terlalu pasif bagi aries.
Virgo
Virgo lebih suka makanan gurih karena dianggap lebih sederhana.virgo lebih memilih salad, sayur panggang, protein rendah lemak, dan sup. Mereka menghargai cita rasa gurih yang lembut dibandingkan rasa yang terlalu manis.
Scorpio
Scorpio cenderung memilih cita rasa kuat, dalam, dan umami. Makanan kesukaan scorpio seperti kecap asin, keju, daging yang diawetkan, dan jamur. Mereka menginginkan makanan yang terasa kaya dan kompleks. Rasa manis dianggap terlalu sederhana bagi scorpio.
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