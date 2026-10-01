Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Nola Amalia Rosyada
Kamis, 1 Oktober 2026 | 16.26 WIB

Resep Sup Ayam Apel Tanpa Air, Gurih dan Hangat untuk Menu Rumahan

Potret sup ayam apel yang sangat baik untuk kesehatan. (instagram.com/@skitchen_idn) - Image

Potret sup ayam apel yang sangat baik untuk kesehatan. (instagram.com/@skitchen_idn)

JawaPos.com - Biasanya sup ayam dibuat dengan tambahan air atau kaldu sebagai kuah. Namun, ada cara berbeda untuk mengolahnya, yaitu memasak ayam bersama sayuran dan buah tanpa menambahkan air. Salah satunya seperti resep sup ayam apel yang dibagikan oleh akun Instagram @skitchen_idn.

Dalam resep ini, ayam utuh dimasak bersama apel, bawang bombay, wortel, lobak putih, sawi putih, angco, goji berries, dan jahe. Perpaduan bahan tersebut menghasilkan hidangan berkuah yang cocok disantap sebagai menu rumahan, terutama ketika ingin menikmati makanan yang hangat.

Penggunaan panci cast iron dengan metode slow cooking juga menjadi bagian dari resep ini. Seluruh bahan dimasak perlahan hingga ayam matang dan bahan-bahan mengeluarkan cairannya, sehingga tidak perlu menambahkan air secara langsung.

Bahan
1 buah bawang bombay
1 buah apel
1 buah wortel
1 buah lobak putih, opsional
1 buah sawi putih
1 genggam angco
1 genggam goji berries
1 ekor ayam utuh
1 ruas jahe
4 sdm kecap asin
1 sdt garam
½ sdt lada
½ sdt kaldu jamur

Cara Pembuatan
1. Bersihkan ayam utuh, kemudian siapkan seluruh bahan. Iris bawang bombay, apel, wortel, lobak putih, sawi putih, dan jahe sesuai kebutuhan.
2. Susun bawang bombay, apel, wortel, lobak putih, sawi putih, angco, goji berries, dan jahe di dalam panci yang digunakan untuk memasak.
3. Letakkan ayam utuh di atas bahan-bahan tersebut. Tambahkan kecap asin, garam, lada, dan kaldu jamur.
4. Tutup panci rapat-rapat, kemudian masak dengan metode slow cooking menggunakan api kecil. Tidak perlu menambahkan air.
5. Masak hingga ayam matang dan sayuran menjadi lebih lunak. Selama proses memasak, bahan-bahan akan mengeluarkan cairannya dan membentuk kuah.
6. Setelah ayam matang, koreksi rasa kuah. Sesuaikan bumbu jika diperlukan.
7. Sajikan sup ayam apel selagi hangat bersama potongan sayuran dan ayam.

Sup ayam apel ini menawarkan cara berbeda untuk menikmati hidangan berkuah di rumah. Tidak seperti sup pada umumnya yang menggunakan banyak tambahan air, resep dari @skitchen_idn ini mengandalkan cairan yang keluar dari bahan selama proses memasak.

Apel memberikan aroma dan rasa yang berbeda pada kuah, sementara ayam, sayuran, angco, goji berries, dan jahe membuat hidangannya terasa lebih kompleks. Sajikan hangat untuk menu makan siang atau malam bersama keluarga.

***

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Resep Sambal Iris Terawang, Pedas Kriuk dan Wangi Terasi - Image
Kuliner

Resep Sambal Iris Terawang, Pedas Kriuk dan Wangi Terasi

Kamis, 1 Oktober 2026 | 16.22 WIB

Resep Potato Bread Roll, Camilan Kentang Isi Sosis dan Mozzarella - Image
Kuliner

Resep Potato Bread Roll, Camilan Kentang Isi Sosis dan Mozzarella

Kamis, 1 Oktober 2026 | 16.06 WIB

Resep Steamed Egg Youtiao, Telur Kukus Lembut dengan Daging Cincang - Image
Kuliner

Resep Steamed Egg Youtiao, Telur Kukus Lembut dengan Daging Cincang

Kamis, 1 Oktober 2026 | 16.04 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

3

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

5

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

6

Prediksi Skor San Marino vs Albania di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjte Menang Telak di Dogana

7

Prediksi Skor Filipina vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: The Azkals Menang Tipis Atas The Shaheens

8

Prediksi Skor Jamaika vs Honduras di CONCACAF Nations League: Reggae Boyz Menang Meyakinkan?

9

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Tuan Rumah Dibayangi Rapuhnya Lini Pertahanan

10

Prediksi Finlandia vs Belarus di UEFA Nations League: Pohjanpalo Siap Lanjutkan Ketajaman

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore