Resep Sup Ayam Apel Tanpa Air, Gurih dan Hangat untuk Menu Rumahan

JawaPos.com - Biasanya sup ayam dibuat dengan tambahan air atau kaldu sebagai kuah. Namun, ada cara berbeda untuk mengolahnya, yaitu memasak ayam bersama sayuran dan buah tanpa menambahkan air. Salah satunya seperti resep sup ayam apel yang dibagikan oleh akun Instagram @skitchen_idn.

Dalam resep ini, ayam utuh dimasak bersama apel, bawang bombay, wortel, lobak putih, sawi putih, angco, goji berries, dan jahe. Perpaduan bahan tersebut menghasilkan hidangan berkuah yang cocok disantap sebagai menu rumahan, terutama ketika ingin menikmati makanan yang hangat.

Penggunaan panci cast iron dengan metode slow cooking juga menjadi bagian dari resep ini. Seluruh bahan dimasak perlahan hingga ayam matang dan bahan-bahan mengeluarkan cairannya, sehingga tidak perlu menambahkan air secara langsung.

Bahan

1 buah bawang bombay

1 buah apel

1 buah wortel

1 buah lobak putih, opsional

1 buah sawi putih

1 genggam angco

1 genggam goji berries

1 ekor ayam utuh

1 ruas jahe

4 sdm kecap asin

1 sdt garam

½ sdt lada

½ sdt kaldu jamur

Cara Pembuatan

1. Bersihkan ayam utuh, kemudian siapkan seluruh bahan. Iris bawang bombay, apel, wortel, lobak putih, sawi putih, dan jahe sesuai kebutuhan.

2. Susun bawang bombay, apel, wortel, lobak putih, sawi putih, angco, goji berries, dan jahe di dalam panci yang digunakan untuk memasak.

3. Letakkan ayam utuh di atas bahan-bahan tersebut. Tambahkan kecap asin, garam, lada, dan kaldu jamur.

4. Tutup panci rapat-rapat, kemudian masak dengan metode slow cooking menggunakan api kecil. Tidak perlu menambahkan air.

5. Masak hingga ayam matang dan sayuran menjadi lebih lunak. Selama proses memasak, bahan-bahan akan mengeluarkan cairannya dan membentuk kuah.

6. Setelah ayam matang, koreksi rasa kuah. Sesuaikan bumbu jika diperlukan.

7. Sajikan sup ayam apel selagi hangat bersama potongan sayuran dan ayam.

Sup ayam apel ini menawarkan cara berbeda untuk menikmati hidangan berkuah di rumah. Tidak seperti sup pada umumnya yang menggunakan banyak tambahan air, resep dari @skitchen_idn ini mengandalkan cairan yang keluar dari bahan selama proses memasak.

Apel memberikan aroma dan rasa yang berbeda pada kuah, sementara ayam, sayuran, angco, goji berries, dan jahe membuat hidangannya terasa lebih kompleks. Sajikan hangat untuk menu makan siang atau malam bersama keluarga.