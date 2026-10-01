Resep Sup Ayam Apel Tanpa Air, Gurih dan Hangat untuk Menu Rumahan

Potret sup ayam apel yang sangat baik untuk kesehatan. (instagram.com/@skitchen_idn)
JawaPos.com - Biasanya sup ayam dibuat dengan tambahan air atau kaldu sebagai kuah. Namun, ada cara berbeda untuk mengolahnya, yaitu memasak ayam bersama sayuran dan buah tanpa menambahkan air. Salah satunya seperti resep sup ayam apel yang dibagikan oleh akun Instagram @skitchen_idn.
Dalam resep ini, ayam utuh dimasak bersama apel, bawang bombay, wortel, lobak putih, sawi putih, angco, goji berries, dan jahe. Perpaduan bahan tersebut menghasilkan hidangan berkuah yang cocok disantap sebagai menu rumahan, terutama ketika ingin menikmati makanan yang hangat.
Penggunaan panci cast iron dengan metode slow cooking juga menjadi bagian dari resep ini. Seluruh bahan dimasak perlahan hingga ayam matang dan bahan-bahan mengeluarkan cairannya, sehingga tidak perlu menambahkan air secara langsung.
Bahan
1 buah bawang bombay
1 buah apel
1 buah wortel
1 buah lobak putih, opsional
1 buah sawi putih
1 genggam angco
1 genggam goji berries
1 ekor ayam utuh
1 ruas jahe
4 sdm kecap asin
1 sdt garam
½ sdt lada
½ sdt kaldu jamur
Cara Pembuatan
1. Bersihkan ayam utuh, kemudian siapkan seluruh bahan. Iris bawang bombay, apel, wortel, lobak putih, sawi putih, dan jahe sesuai kebutuhan.
2. Susun bawang bombay, apel, wortel, lobak putih, sawi putih, angco, goji berries, dan jahe di dalam panci yang digunakan untuk memasak.
3. Letakkan ayam utuh di atas bahan-bahan tersebut. Tambahkan kecap asin, garam, lada, dan kaldu jamur.
4. Tutup panci rapat-rapat, kemudian masak dengan metode slow cooking menggunakan api kecil. Tidak perlu menambahkan air.
5. Masak hingga ayam matang dan sayuran menjadi lebih lunak. Selama proses memasak, bahan-bahan akan mengeluarkan cairannya dan membentuk kuah.
6. Setelah ayam matang, koreksi rasa kuah. Sesuaikan bumbu jika diperlukan.
7. Sajikan sup ayam apel selagi hangat bersama potongan sayuran dan ayam.
Sup ayam apel ini menawarkan cara berbeda untuk menikmati hidangan berkuah di rumah. Tidak seperti sup pada umumnya yang menggunakan banyak tambahan air, resep dari @skitchen_idn ini mengandalkan cairan yang keluar dari bahan selama proses memasak.
Apel memberikan aroma dan rasa yang berbeda pada kuah, sementara ayam, sayuran, angco, goji berries, dan jahe membuat hidangannya terasa lebih kompleks. Sajikan hangat untuk menu makan siang atau malam bersama keluarga.
***
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu
Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak
Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang
Prediksi Skor San Marino vs Albania di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjte Menang Telak di Dogana
Prediksi Skor Filipina vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: The Azkals Menang Tipis Atas The Shaheens
Prediksi Skor Jamaika vs Honduras di CONCACAF Nations League: Reggae Boyz Menang Meyakinkan?
Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Tuan Rumah Dibayangi Rapuhnya Lini Pertahanan
Prediksi Finlandia vs Belarus di UEFA Nations League: Pohjanpalo Siap Lanjutkan Ketajaman
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022