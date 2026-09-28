Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Nola Amalia Rosyada
Selasa, 29 September 2026 | 03.43 WIB

Resep Cumi Chili Padi, Pedas Gurih dengan Sentuhan Asam Jawa

Potret cumi chili padi dengan bumbu pedas gurih yang cocok dijadikan lauk. (instagram.com/@dindaa_manurung) - Image

Potret cumi chili padi dengan bumbu pedas gurih yang cocok dijadikan lauk. (instagram.com/@dindaa_manurung)

JawaPos.com - Olahan cumi dengan bumbu cabai bisa menjadi pilihan ketika ingin menyajikan lauk seafood yang punya rasa kuat. Cumi Chili Padi dari Instagram @dindaa_manurung memadukan cumi dengan cabai merah, cabai hijau, dan cabai rawit merah dalam jumlah cukup banyak sehingga menghasilkan cita rasa pedas yang dominan.

Dikutip dari Instagram @dindaa_manurung, bumbu hidangan ini juga menggunakan bawang merah dan bawang putih sebagai bahan dasar. Rasa gurih kemudian diperkuat dengan saus tiram, sementara garam, kaldu jamur, gula, dan lada digunakan untuk menyeimbangkan rasa.

Yang membuat sajian ini semakin menarik adalah penggunaan larutan asam jawa. Sentuhan rasa asam tersebut dapat memberikan rasa yang lebih segar dan menyeimbangkan perpaduan cumi dengan bumbu cabai yang pedas dan gurih.

Bahan
500 gram cumi
10 buah cabai merah
7 buah cabai hijau
7 buah cabai rawit merah
9 siung bawang merah
5 siung bawang putih
½ sdt garam
½ sdt kaldu jamur
½ sdt gula pasir
¼ sdt lada bubuk
1½ sdm saus tiram
Larutan asam jawa secukupnya
Minyak untuk menumis secukupnya

Cara Pembuatan
1. Bersihkan cumi, kemudian potong sesuai selera. Tiriskan agar tidak terlalu banyak air saat dimasak.
2. Siapkan bumbu dengan mengiris cabai merah, cabai hijau, cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih. Sesuaikan tingkat kehalusan atau ukuran irisan dengan selera.
3. Panaskan minyak secukupnya di dalam wajan. Tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum.
4. Masukkan cabai merah, cabai hijau, dan cabai rawit. Tumis bersama bawang hingga cabai mulai layu dan aromanya keluar.
5. Masukkan cumi ke dalam wajan. Aduk hingga cumi tercampur rata dengan bumbu dan mulai berubah warna.
6. Tambahkan garam, kaldu jamur, gula pasir, lada bubuk, dan saus tiram. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur dengan cumi.
7. Tuangkan larutan asam jawa secukupnya. Aduk kembali hingga rasa asam, pedas, dan gurih menyatu.
8. Masak hingga cumi matang, kemudian koreksi rasa. Hindari memasak cumi terlalu lama agar teksturnya tidak menjadi alot.
9. Setelah matang dan bumbu sudah meresap, angkat Cumi Chili Padi dan sajikan selagi hangat bersama nasi.

Cumi Chili Padi cocok untuk pencinta hidangan seafood dengan rasa pedas yang kuat. Perpaduan tiga jenis cabai memberikan sensasi pedas yang berlapis, sementara bawang dan saus tiram membuat rasanya tetap gurih.

Tambahan larutan asam jawa juga membuat hidangan ini memiliki sentuhan asam yang menyegarkan. Dengan bahan yang sederhana, Cumi Chili Padi bisa menjadi pilihan lauk rumahan ketika ingin menyajikan menu seafood yang berbeda.

***

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Resep Daging Oseng Mercon, Pedas Gurih yang Bikin Nagih - Image
Kuliner

Resep Daging Oseng Mercon, Pedas Gurih yang Bikin Nagih

Selasa, 29 September 2026 | 03.40 WIB

Resep Ayam Pedas Manis Tanpa Minyak, Juicy dan Bumbunya Meresap - Image
Kuliner

Resep Ayam Pedas Manis Tanpa Minyak, Juicy dan Bumbunya Meresap

Selasa, 29 September 2026 | 03.37 WIB

Resep Ayam Black Pepper, Juicy dengan Saus Gurih dan Sedikit Pedas - Image
Kuliner

Resep Ayam Black Pepper, Juicy dengan Saus Gurih dan Sedikit Pedas

Selasa, 29 September 2026 | 03.33 WIB

Terpopuler

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada - Image
1

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

2

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

3

Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna

4

Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu

5

Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan

6

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

7

Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan

9

Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

10

Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore