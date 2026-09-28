Resep Cumi Chili Padi, Pedas Gurih dengan Sentuhan Asam Jawa

JawaPos.com - Olahan cumi dengan bumbu cabai bisa menjadi pilihan ketika ingin menyajikan lauk seafood yang punya rasa kuat. Cumi Chili Padi dari Instagram @dindaa_manurung memadukan cumi dengan cabai merah, cabai hijau, dan cabai rawit merah dalam jumlah cukup banyak sehingga menghasilkan cita rasa pedas yang dominan.

Dikutip dari Instagram @dindaa_manurung, bumbu hidangan ini juga menggunakan bawang merah dan bawang putih sebagai bahan dasar. Rasa gurih kemudian diperkuat dengan saus tiram, sementara garam, kaldu jamur, gula, dan lada digunakan untuk menyeimbangkan rasa.

Yang membuat sajian ini semakin menarik adalah penggunaan larutan asam jawa. Sentuhan rasa asam tersebut dapat memberikan rasa yang lebih segar dan menyeimbangkan perpaduan cumi dengan bumbu cabai yang pedas dan gurih.

Bahan

500 gram cumi

10 buah cabai merah

7 buah cabai hijau

7 buah cabai rawit merah

9 siung bawang merah

5 siung bawang putih

½ sdt garam

½ sdt kaldu jamur

½ sdt gula pasir

¼ sdt lada bubuk

1½ sdm saus tiram

Larutan asam jawa secukupnya

Minyak untuk menumis secukupnya

Cara Pembuatan

1. Bersihkan cumi, kemudian potong sesuai selera. Tiriskan agar tidak terlalu banyak air saat dimasak.

2. Siapkan bumbu dengan mengiris cabai merah, cabai hijau, cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih. Sesuaikan tingkat kehalusan atau ukuran irisan dengan selera.

3. Panaskan minyak secukupnya di dalam wajan. Tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum.

4. Masukkan cabai merah, cabai hijau, dan cabai rawit. Tumis bersama bawang hingga cabai mulai layu dan aromanya keluar.

5. Masukkan cumi ke dalam wajan. Aduk hingga cumi tercampur rata dengan bumbu dan mulai berubah warna.

6. Tambahkan garam, kaldu jamur, gula pasir, lada bubuk, dan saus tiram. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur dengan cumi.

7. Tuangkan larutan asam jawa secukupnya. Aduk kembali hingga rasa asam, pedas, dan gurih menyatu.

8. Masak hingga cumi matang, kemudian koreksi rasa. Hindari memasak cumi terlalu lama agar teksturnya tidak menjadi alot.

9. Setelah matang dan bumbu sudah meresap, angkat Cumi Chili Padi dan sajikan selagi hangat bersama nasi.

Cumi Chili Padi cocok untuk pencinta hidangan seafood dengan rasa pedas yang kuat. Perpaduan tiga jenis cabai memberikan sensasi pedas yang berlapis, sementara bawang dan saus tiram membuat rasanya tetap gurih.

Tambahan larutan asam jawa juga membuat hidangan ini memiliki sentuhan asam yang menyegarkan. Dengan bahan yang sederhana, Cumi Chili Padi bisa menjadi pilihan lauk rumahan ketika ingin menyajikan menu seafood yang berbeda.