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Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 1 Oktober 2026 | 04.14 WIB

4 Zodiak Sering Ngidam Tengah Malam, Camilan Manis Jadi Teman Setia Saat Begadang

Ilustrasi ngemil di malam hari/Magnific - Image

Ilustrasi ngemil di malam hari/Magnific

JawaPos.com-Cravings alias ngidam makanan pada malam hari, ternyata kerap dilakukan oleh empat zodiak ini. Mereka kerap membuka kulkas saat tengah malam untuk mencari dessert ataupun camilan.

Berdasarkan sudut pandang astrologi yang dikutip dari laman zodiacechoes pada (30/9), mereka memiliki kecenderungan saat makan di malam hari karena adanya dukungan emosional, keinginan untuk menikmati makanan, rasa gelisah,sampai tindakan spontan.

Bagi taurus, malam hari sering menjadi waktu yang tepat untuk memanjakan diri. Setelah menjalani hari yang panjang, mereka akan melakukan self reward dengan makan camilan berkualitas, dessert, atau bahkan makan untuk ketiga kalinya. 

Saat suasana mulai tenang di malam hari, cancer memiliki keinginan untuk makan dalam jumlah yang besar. Camilan larut malam yang disukai cancer biasanya berupa makanan yang memberikan rasa nyaman seperti dessert, es kri, atau cokelat.

Gemini memiliki pikiran yang terus aktif bahkan saat malam hari. Saat orang lain mulai beristirahat, gemini justru semakin sibuk scrolling memikirkan berbagai pekerjaan. Kebiasaan tersebut membuat mereka mengambil camilan tanpa benar-benar sadar.

Saat rasa lapar muncul di malam hari, aries cenderung langsung menuju dapur dan mengambil makanan yang dapat segera memuaskan keinginannya. Bagi aries, makan di larut malam lebih sering terjadi sebagai tindakan spontan yang dilakukan untuk memenuhi keinginan saat itu juga. Mereka bahkan tidak mengingat secara jelas apa yang dimakan sebelumnya. Hal yang terpenting adalah memenuhi keinginan yang muncul saat itu juga.

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Editor: Novia Tri Astuti
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