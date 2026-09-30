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Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 1 Oktober 2026 | 06.53 WIB

4 Zodiak Ini Punya Peluang Sukses Tinggi, Seolah Jalan Hidupnya Selalu Mengarah Pada Keberhasilan

Ilustrasi kesuksesan/Magnific - Image

Ilustrasi kesuksesan/Magnific

JawaPos.com - Banyak orang bertanya-tanya soal kesuksesan yang dimiliki orang seseorang.

Apakah hal tersebut berasal dari kerja keras, keberuntungan, atau kemampuannya untuk selalu menjadi yang terbaik.

Menurut sudut pandang astrologi, keberuntungan dapat memberikan setiap orang kesempatan yang sama untuk meraih kesuksesan.

Berdasarkan informasi dari laman timesofindia yang dikutip pada (29/9) berikut sejumlah sifat yang membuat empat zodiak ini otomatis ditakdirkan untuk meraih kesuksesan. 

Leo terlahir dengan energi dan karisma. Leo memiliki motivasi yang tinggi. Mereka tidak hanya ingin menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga ingin menjadi yang terbaik saat melakukannya.  Mereka tidak takut berada di dalam sorotan dan sering kali impian besar mereka terwujud karena rasa percaya diri.

Capricorn tidak terlalu memperdulikan betapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak. Mereka sangat disiplin dan biasanya menjadi salah satu orang yang paling terorganisir. Saat orang lain sedang bersenang-senang, capricorn justru sedang merencanakan kehidupan kedepan.

Aries tidak takut mengalami kegagalan karena mereka akan selalu mencoba kembali. Sikap berani yang mereka miliki membawa aries menuju kesuksesan karena mereka berani mengambil risiko yang mungkin terlalu tidak pasti bagi orang lain.

Saat scorpio menginginkan sesuatu, mereka akan mempelajarinya, memahami segala tentangnya, kemudian bekerja keras sampai berhasil mendapatkannya. Kesuksesan scorpio berasal dari kemampuannya untuk berpikir mendalam dan strategis.

Editor: Hanny Suwindari
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