4 Zodiak Ini Kerap Melakukan Impulsif Buying, Sulit Menahan Diri Saat Melihat Promo Menarik

Ilustrasi berbelanja/Magnific
JawaPos.com - Beberapa zodiak cenderung belanja secara ugal-ugalan. Mereka mencarikepuasan instan dengan impulsif buying setiap saat.
Mereka seolah tidak pernah merasa cukup dengan sensasi berbelanja. Mulai dari tergoda diskon, sampai sekedar refreshing untuk memanjakan diri.
Zodiak-zodiak ini dikenal hobi mennghabiskan uang tanpa banyak pertimbangan. Berdasarkan informasi dari laman /timesofindia yang dikutip pada (29/9) berikut zodiak yang paling mungkin berbelanja secara spontan.
Aries
Aries membutuhkan sensasi secara langsung. Saat mereka menyukai sesuatu, mereka akan langsung membelinya tanpa merencanakan terlebih dahulu.bagi aries, belanja merupakan cara mereka untuk menikmati keseruan duniawi.
Leo
Leo memiliki ketertarikan pada barang-barang mewah. Mereka bisa lebih cepat mengeluarkan uang untuk benda-benda eksklusif. Memanjakan diri sendiri seolah menjadi kewajiban bagi leo.
Sagittarius
Sagittarius kerap melakukan impulsif buying. Mereka menganggap pengalaman dan kenangan tidak pernah ternilai harganya. Sehingga mereka selalu mencari kesempatan yang tepat untuk menghabiskan uang demi travelling ke seluruh dunia.
Gemini
Gemini mudah tergoda untuk menghabiskan uang pada barang-barang mereka yang menarik perhatian. Sesaat mereka sedang tertarik dengan teknologi terbaru, kemudian mereka bisa menghabiskan uang untuk membeli tiket konser VIP.
Pisces
Pisces cenderung melakukan pembelian impulsif pada benda-benda yang mendukung kenyamanan hidup. Pisces dengan senang hati membelanjakan uangnya jika pembelian tersebut membuat mereka terasa lebih baik.
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