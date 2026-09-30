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Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 1 Oktober 2026 | 04.08 WIB

4 Zodiak Jago Berhemat Saat Liburan, Tetap Bisa Menikmati Pengalaman Seru di Tengah Ekonomi Sulit

Ilustrasi bukit/Magnific

JawaPos.com-Bagi empat zodiak ini, berlibur tidak harus menguras seluruh isi tabungan.

Setiap zodiak berikut  memiliki cara cerdas untuk berhemat saat berwisata. Mereka mampu memilih tempat liburan yang tepat sesuai dengan anggaran yang telah mereka buat.

Berdasarkan informasi dari laman readdailyhoroscope yang dikutip pada (30/9), inilah tips liburan hemat yang bermanfaat ala empat zodiak berikut. 

Taurus cenderung berhati-hati dalam mengeluarkan uang, namun menariknya mereka tidak menyukai ketidaknyamanan. Taurus mengambil paket wisata terdekat dengan fasilitas lengkap. Selain itu, mereka juga memanfaatkan momen untuk mencari promo termurah.

Virgo dapat menyusun rencana perjalanan selama seminggu. Mereka menyusun anggaran liburan dengan terencana, terorganisasi, dan juga terperinci. Mereka memberikan budget yang pas untuk setiap pengeluaran. Bagi virgo, destinasi yang mereka kunjungi harus memberikan manfaat yang sepadan.

Scorpio cenderung menyukai perjalanan liburan yang memberikan pengalaman nyata. Bukan hanya sekedar liburan yang dibuat-buat untuk trend. Mereka cenderung mencari destinasi wisata hidden gem yang belum banyak dikunjungi wisatawan. Dengan begitu, mereka dapat menikmati pengalaman liburan yang menarik sekaligus menekan biaya perjalanan agar sesuai dengan anggaran.

Capricorn cenderung menyusun anggaran secara cermat dan menggunakan uang dengan bijaksana. Capricorn mengutamakan nilai dan manfaat dari setiap pengeluaran yang mereka lakukan saat liburan, daripada berwisata dengan kemewahan.

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Editor: Novia Tri Astuti
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