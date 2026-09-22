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Rian Alfianto
Selasa, 22 September 2026 | 23.18 WIB

Pilihan Wisata Dekat Jakarta hingga Singapura, Empat Destinasi dengan Karakter Berbeda

Ilustrasi area wisata di Resorts World Sentosa. (Istimewa) - Image

Ilustrasi area wisata di Resorts World Sentosa. (Istimewa)

JawaPos.com - Bagi wisatawan yang mencari pilihan liburan dari Jakarta, Bandung, Bogor, hingga Singapura, ada sejumlah destinasi yang menawarkan pengalaman berbeda.

Mulai dari wisata keluarga dan hiburan hingga suasana alam serta pengalaman yang kental dengan budaya lokal.

Pilihan perjalanan tersebut antara lain dapat ditemukan di kawasan Sentosa, Singapura; Padalarang dan Bogor di Jawa Barat; serta Semarang, Jawa Tengah.

Masing-masing memiliki karakter yang berbeda sehingga bisa disesuaikan dengan jenis liburan yang diinginkan.

1. Singapura untuk Liburan Keluarga dan Wisata Pengalaman

Singapura masih menjadi salah satu pilihan perjalanan luar negeri yang relatif mudah dijangkau wisatawan Indonesia.

Salah satu kawasan yang bisa masuk dalam rencana perjalanan adalah Pulau Sentosa.

Di kawasan ini, Resorts World Sentosa (RWS) tengah memasuki fase pengembangan yang disebut RWS 2.0.

Beragam atraksi, hotel, kuliner, hiburan, dan pengalaman gaya hidup dikembangkan untuk memberikan pilihan aktivitas yang lebih beragam bagi wisatawan.

Beberapa pengalaman yang menjadi bagian dari pengembangan tersebut antara lain Minion Land di Universal Studios Singapore, perluasan Singapore Oceanarium, serta kawasan gaya hidup WEAVE dan The Laurus, a Luxury Collection Resort.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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