Pilihan Wisata Dekat Jakarta hingga Singapura, Empat Destinasi dengan Karakter Berbeda

JawaPos.com - Bagi wisatawan yang mencari pilihan liburan dari Jakarta, Bandung, Bogor, hingga Singapura, ada sejumlah destinasi yang menawarkan pengalaman berbeda.

Mulai dari wisata keluarga dan hiburan hingga suasana alam serta pengalaman yang kental dengan budaya lokal.

Pilihan perjalanan tersebut antara lain dapat ditemukan di kawasan Sentosa, Singapura; Padalarang dan Bogor di Jawa Barat; serta Semarang, Jawa Tengah.

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Masing-masing memiliki karakter yang berbeda sehingga bisa disesuaikan dengan jenis liburan yang diinginkan.

1. Singapura untuk Liburan Keluarga dan Wisata Pengalaman Singapura masih menjadi salah satu pilihan perjalanan luar negeri yang relatif mudah dijangkau wisatawan Indonesia.

Salah satu kawasan yang bisa masuk dalam rencana perjalanan adalah Pulau Sentosa.

Di kawasan ini, Resorts World Sentosa (RWS) tengah memasuki fase pengembangan yang disebut RWS 2.0.

Beragam atraksi, hotel, kuliner, hiburan, dan pengalaman gaya hidup dikembangkan untuk memberikan pilihan aktivitas yang lebih beragam bagi wisatawan.