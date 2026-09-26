Malang ke Pacitan Naik Apa? Ini Rute dan Pilihan Transportasi untuk Liburan

Ilustrasi keindahan pantai Klayar Pacitan, Jawa Timur. (Atourin)
JawaPos.com - Ada beberapa pilihan menuju Pacitan dari Malang, bisa naik bus umum, menggunakan travel atau shuttle dengan layanan antar-jemput, maupun membawa kendaraan sendiri.
Masing-masing menawarkan pengalaman perjalanan yang berbeda dengan jarak sekitar 230–250 kilometer, membuat perjalanan membutuhkan waktu kurang lebih 6–8 jam, tergantung kendaraan, rute, lalu lintas, dan kondisi jalan.
Bagi yang baru pertama kali merencanakan perjalanan Malang-Pacitan, hal yang perlu diperhatikan bukan hanya soal harga tiket.
Karakter jalan juga penting karena rute ini melewati sejumlah kawasan perbukitan dengan tanjakan, turunan, dan tikungan.
Pilihan paling praktis bisa disesuaikan dengan kebutuhan perjalanan.
Bus cocok bagi wisatawan yang ingin perjalanan antarkota tanpa harus menyetir.
Travel lebih menarik bagi yang mengutamakan kepraktisan dari titik keberangkatan hingga tujuan.
Sementara kendaraan pribadi memberikan keleluasaan untuk mampir ke berbagai tempat sepanjang perjalanan.
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