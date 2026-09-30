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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 1 Oktober 2026 | 02.27 WIB

Ramalan Shio Besok Kamis 1 Oktober 2026: Naga, Ular, Kuda, dan Kambing

Ilustrasi shio (magnific) - Image

Ilustrasi shio (magnific)

JawaPos.com - Ramalan Shio besok, Kamis 1 Oktober 2026 menjadi perhatian bagi pemilik Shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing.

Kamis, 1 Oktober 2026, menjadi hari pertama bulan Oktober sekaligus momentum untuk membuka kembali berbagai rencana yang mungkin telah dipersiapkan sejak akhir September. 

Bagi sebagian shio, pergantian bulan dapat menjadi kesempatan untuk mengatur ulang prioritas, sedangkan bagi lainnya justru menjadi waktu untuk lebih berhati-hati sebelum mengambil langkah.

Dalam kalender lunar Tionghoa, 1 Oktober 2026 bertepatan dengan tanggal 21 bulan kedelapan dan tercatat sebagai Wu Shen Day atau Hari Monyet Api. 

Tanggal tersebut berada dalam Tahun Kuda Api (Bing Wu) dan Bulan Ayam Api (Ding You). Kalender tersebut juga mencatat Shio Macan sebagai shio yang berbenturan dengan energi hari tersebut.

Dilansir dari Astrology.com, berikut ramalan Shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing besok Kamis 1 Oktober 2026 yang dapat dijadikan bacaan sekaligus bahan refleksi untuk memulai bulan baru.

1. Shio Naga

Ramalan Shio Naga besok Kamis 1 Oktober 2026 membawa tema mengenai hubungan sosial, karier, dan peluang yang muncul melalui orang lain. Memasuki awal Oktober, Naga dapat menjadikan momentum ini untuk tidak hanya berfokus pada pekerjaan yang sedang dikerjakan, tetapi juga memperhatikan siapa saja yang dapat membantu perkembangan rencana ke depan.

Astrology.com dalam gambaran tahunan Shio Naga 2026 menyebut Tahun Kuda Api membawa energi positif untuk mendorong tujuan. Situs tersebut juga menyoroti peluang bisnis yang dapat muncul melalui pertemanan dan jaringan sosial, serta kemungkinan hubungan profesional berkembang menjadi lebih kuat.

Editor: Novia Tri Astuti
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