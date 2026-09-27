Ramalan Shio Besok Senin 28 September 2026: Naga, Ular, Kuda, dan Kambing

JawaPos.com - Ramalan Shio besok Senin 28 September 2026 menjadi perhatian bagi pemilik Shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing.

Memasuki awal pekan terakhir September, masing-masing shio membawa tema berbeda dalam menghadapi pekerjaan, keuangan, hubungan asmara, hingga rencana pribadi.

Senin, 28 September 2026, bertepatan dengan tanggal 18 bulan kedelapan dalam kalender lunar Tionghoa. Kalender Tionghoa mencatat tanggal tersebut sebagai Yi Si Day atau Hari Ular Kayu, berada dalam Tahun Kuda Api dan Bulan Ayam Api. Shio yang berkonflik dengan energi hari tersebut adalah Babi.

Dalam kalender tradisional Tionghoa, tanggal 28 September juga tercatat memiliki sejumlah aktivitas yang secara umum dianggap sesuai, termasuk perdagangan, penandatanganan kontrak, pembukaan usaha, pindah rumah, dan sejumlah kegiatan keluarga.

Namun, penilaian tersebut bersifat umum dan tidak menggantikan pembacaan berdasarkan tanggal lahir seseorang.

Dilansir dari Astrology.com, berikut ramalan Shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing besok Senin 28 September 2026 yang dapat dijadikan bahan refleksi untuk mengawali pekan.

1. Shio Naga: Susun Strategi Sebelum Mengejar Peluang Baru Ramalan Shio Naga besok Senin 28 September 2026 membawa tema tentang keberanian sekaligus perencanaan. Memasuki awal pekan, Naga mungkin merasakan dorongan untuk segera bergerak mengejar sesuatu yang sudah lama diinginkan. Namun, energi yang besar akan lebih bermanfaat apabila diarahkan melalui strategi yang jelas.