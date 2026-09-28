Ramalan Shio Besok Selasa 29 September 2026: Naga, Ular, Kuda, dan Kambing

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)
JawaPos.com - Ramalan Shio besok Selasa 29 September 2026 menjadi perhatian bagi pemilik Shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing yang ingin mengetahui gambaran energi astrologi Tionghoa menjelang pertengahan pekan.
Selasa, 29 September 2026, membawa karakter hari yang berbeda dari sehari sebelumnya.
Dalam kalender Tionghoa, tanggal ini bertepatan dengan hari ke-19 bulan kedelapan lunar dan tercatat sebagai Bing Wu Day atau Hari Kuda Api, berada dalam Tahun Kuda Api (Bing Wu) serta Bulan Ayam Api (Ding You).
Kalender Tionghoa juga mencatat Shio Tikus sebagai shio yang berkonflik dengan energi hari tersebut.
Sementara itu, beberapa aktivitas pada tanggal ini memiliki penilaian khusus dalam kalender tradisional, sehingga pembacaan tersebut sebaiknya dipahami sebagai bagian dari tradisi dan bukan kepastian mengenai kejadian seseorang.
Dilansir dari Astrology.com, berikut ramalan Shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing besok Selasa 29 September 2026, khususnya mengenai karier, keuangan, dan asmara.
Ramalan Shio Naga besok Selasa 29 September 2026 membawa tema tentang keberanian mengambil keputusan setelah melalui proses pertimbangan. Energi Hari Kuda Api dapat membuat suasana terasa lebih aktif sehingga Naga mungkin terdorong untuk segera bergerak ketika melihat peluang.
Dalam urusan karier, dorongan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mulai mengerjakan sesuatu yang sebelumnya hanya berada dalam tahap perencanaan. Jika ada proyek yang tertunda, Naga dapat memilih satu bagian paling penting untuk diselesaikan terlebih dahulu. Tidak perlu menunggu seluruh keadaan sempurna untuk memulai.
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