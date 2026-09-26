Ramalan Shio Besok Minggu 27 September 2026: Naga, Ular, Kuda, dan Kambing

Ilustrasi shio (magnific)

JawaPos.com - Ramalan Shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing besok Minggu 27 September 2026 membawa tema yang berbeda untuk setiap pemilik shio.

Naga mendapatkan momentum untuk menentukan arah dan membersihkan berbagai hal yang mengganggu fokus.

Ular perlu memberikan perhatian lebih terhadap stabilitas finansial dan rencana masa depan.

Kuda didorong untuk lebih selektif dalam menggunakan waktu dan energinya, sedangkan Kambing memperoleh pesan tentang pentingnya ketenangan dan pemulihan diri.

Secara umum, penutup pekan ini lebih cocok digunakan untuk menata kembali prioritas daripada bertindak secara tergesa-gesa.

Ya, ramalan Shio besok Minggu 27 September 2026 menghadirkan sejumlah tema menarik bagi pemilik Shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing.

Memasuki penghujung pekan, energi astrologi Tionghoa membawa perhatian pada keputusan pribadi, stabilitas finansial, hubungan sosial, serta cara seseorang menentukan prioritas.

Minggu, 27 September 2026, merupakan hari ke-17 bulan kedelapan dalam kalender lunar Tionghoa.

Berdasarkan kalender Tionghoa, tanggal tersebut berada pada tahun Bing Wu atau Tahun Kuda Api, bulan Ding You atau Bulan Ayam Api, dan memiliki pilar harian Jia Chen atau Hari Naga Kayu. Hari tersebut juga tercatat berkonflik dengan Shio Anjing.

Bagi empat shio yang dibahas kali ini, energi hari Naga Kayu dapat dibaca sebagai momentum untuk lebih memperhatikan arah, keberanian mengambil keputusan, sekaligus konsekuensi dari setiap langkah.

Sementara itu, rangkaian energi sepanjang 21–27 September juga menempatkan Minggu sebagai penutup siklus yang membutuhkan kehati-hatian dan refleksi.

Dilansir dari Astrology.com, inilah ramalan lengkap Shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing besok Minggu 27 September 2026

1. Shio Naga: Saatnya Menentukan Arah dan Membersihkan Pikiran Ramalan Shio Naga besok Minggu 27 September 2026 membawa tema tentang keberanian menentukan arah. Pemilik Shio Naga mungkin merasakan dorongan untuk membuat keputusan mengenai sesuatu yang selama beberapa waktu terakhir terus memenuhi pikiran.