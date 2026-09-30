Ramalan Shio Besok Kamis 1 Oktober 2026: Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci

JawaPos.com - Ramalan Shio besok Kamis, 1 Oktober 2026 kembali menjadi perhatian bagi mereka yang mengikuti astrologi Tionghoa.

Memasuki hari pertama bulan Oktober, pemilik Shio Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci dapat menghadapi suasana yang mendorong mereka untuk lebih berhati-hati dalam menentukan langkah.

Perubahan energi tidak selalu berarti munculnya peristiwa besar. Dalam pembacaan astrologi Tionghoa, sebuah hari juga dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi keputusan, mengatur keuangan, menyelesaikan tanggung jawab, dan memperbaiki komunikasi dengan orang-orang terdekat.

Secara kalender Tionghoa, Kamis, 1 Oktober 2026 merupakan hari Wu Shen dalam tahun Kuda dan bulan Ayam.

Hari tersebut juga memiliki sejumlah aktivitas yang dianggap menguntungkan dan kurang menguntungkan dalam kalender tradisional, sehingga pembacaan personal tetap perlu mempertimbangkan tahun kelahiran dan waktu tertentu.

Dilansir dari Astrology.com, inilah ramalan Shio besok Kamis 1 Oktober 2026 untuk Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci. Simak prediksi karier, keuangan, cinta, serta energi yang perlu diperhatikan.

1. Shio Tikus Ramalan Shio Tikus Kamis, 1 Oktober 2026 mengingatkan pentingnya tidak terburu-buru ketika berhadapan dengan keputusan yang menyangkut pekerjaan, perjalanan, maupun keuangan. Anda mungkin mendapatkan sebuah tawaran atau ajakan yang terlihat menarik pada pandangan pertama. Namun, ada baiknya memberikan waktu kepada diri sendiri untuk memeriksa detail sebelum mengatakan iya.