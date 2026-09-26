Ramalan Shio Besok Minggu 27 September 2026: Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci

Ilustrasi Shio (freepik)

JawaPos.com - Ramalan Shio Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci besok Minggu 27 September 2026 memiliki tema yang cukup kuat mengenai batas pribadi, keseimbangan, pengendalian diri, serta perubahan kebiasaan.

Shio Tikus perlu menjaga batas antara membantu orang lain dan memenuhi kebutuhan diri sendiri.

Shio Kerbau perlu menyeimbangkan produktivitas dengan istirahat.

Shio Macan disarankan memusatkan energi pada hal-hal yang masih dapat dikendalikan, sementara Shio Kelinci perlu mempertahankan kebiasaan positif dan tidak kembali pada pola lama.

Secara kalender Tionghoa, Minggu 27 September 2026 merupakan Jia Chen Day atau Hari Naga Kayu dalam Tahun Kuda Api dan Bulan Ayam Api.

Kalender tersebut juga mencatat Anjing sebagai shio yang berkonflik dengan hari tersebut.

Dilansir dari Astrology.com, astrologi Tionghoa atau Sheng Xiao menggunakan 12 hewan sebagai simbol zodiak dan mempertimbangkan pengaruh unsur, yin-yang, serta siklus kalender lunar.

Karena itu, ramalan harian lebih tepat dipandang sebagai bahan refleksi dan hiburan, bukan kepastian tentang apa yang akan terjadi.

Selengkapnya, inilah ramalan Shio Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci besok Minggu 27 September 2026.

1. Shio Tikus: Jaga Batasan Diri dan Jangan Mengorbankan Kebutuhan Pribadi Ramalan Shio Tikus besok Minggu 27 September 2026 membawa perhatian pada hubungan personal dan kemampuan menjaga batasan. Setelah melewati pekan yang cukup padat, Tikus mungkin menghadapi percakapan serius dengan seseorang yang dekat. Situasi tersebut membutuhkan ketenangan agar keinginan membantu orang lain tidak membuat kebutuhan pribadi justru terabaikan.

Dalam pembacaan mingguan 21–27 September, Tikus digambarkan memiliki banyak aktivitas yang perlu diselesaikan. Pertengahan pekan memberikan kesempatan untuk mengatur kembali waktu, sementara Jumat membuka ruang untuk mengembangkan proyek yang berkaitan dengan finansial. Pada Minggu, tantangan utamanya justru berada pada kemampuan mempertahankan batas pribadi ketika berhadapan dengan orang yang disayangi.

Dalam karier, Minggu dapat dimanfaatkan untuk menyusun agenda pekan berikutnya. Tikus dikenal memiliki kemampuan mengatur strategi, sehingga membuat daftar prioritas dapat membantu mengurangi tekanan ketika pekerjaan mulai menumpuk.

Untuk keuangan, jangan biarkan rasa kasihan membuat anggaran pribadi berantakan. Membantu keluarga atau teman merupakan hal positif, tetapi tetap perlu disesuaikan dengan kemampuan finansial.