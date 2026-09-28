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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 29 September 2026 | 00.25 WIB

Ramalan Shio Besok Selasa 29 September 2026: Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci

Ilustrasi Shio (magnific) - Image

Ilustrasi Shio (magnific)

JawaPos.com - Ramalan Shio besok Selasa 29 September 2026 menghadirkan sejumlah tema menarik bagi pemilik Shio Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci. 

Memasuki penghujung September 2026, setiap shio diprediksi menghadapi suasana yang berbeda dalam pekerjaan, keuangan, hubungan asmara, maupun pengambilan keputusan.

Sebagai informasi, Selasa, 29 September 2026, bertepatan dengan tanggal 19 bulan kedelapan dalam kalender lunar Tionghoa. 

Kalender Tionghoa mencatat tanggal tersebut sebagai Bing Wu Day atau Hari Kuda Api, berada dalam Tahun Kuda Api (Bing Wu) dan Bulan Ayam Api (Ding You).

Menariknya, Shio Tikus tercatat sebagai shio yang berkonflik dengan energi hari tersebut. 

Kalender tradisional juga mencantumkan beberapa aktivitas yang dianggap sesuai maupun kurang sesuai pada tanggal ini, tetapi penilaian tersebut bersifat umum dan tidak dapat menggantikan pertimbangan berdasarkan tahun serta waktu kelahiran seseorang.

Dilansir dari Astrology.com, berikut ramalan Shio Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci besok Selasa 29 September 2026 yang dapat dijadikan bahan refleksi.

1. Shio Tikus: Jangan Terburu-buru Mengambil Keputusan Besar

Ramalan Shio Tikus besok Selasa 29 September 2026 membawa tema kehati-hatian dan kemampuan mengendalikan respons terhadap situasi yang berubah. Pasalnya, dalam kalender Tionghoa, tanggal 29 September tercatat sebagai hari yang berbenturan dengan Shio Tikus. Dalam tradisi kalender tersebut, kondisi ini dapat dijadikan pengingat untuk lebih teliti ketika menghadapi keputusan penting.

Editor: Novia Tri Astuti
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