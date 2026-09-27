Ramalan Shio Besok Senin 28 September 2026: Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci

Ilustrasi shio (magnific)
JawaPos.com - Ramalan Shio besok Senin 28 September 2026 menghadirkan energi baru setelah berakhirnya pekan terakhir September.
Bagi pemilik Shio Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci, awal pekan ini dapat menjadi momentum untuk menyusun kembali rencana, memperhatikan kondisi keuangan, serta memperbaiki komunikasi dengan orang-orang terdekat.
Senin, 28 September 2026, bertepatan dengan tanggal 18 bulan kedelapan dalam kalender lunar Tionghoa.
Kalender tersebut mencatat tanggal ini sebagai Yi Si Day atau Hari Ular Kayu, dalam Tahun Kuda Api dan Bulan Ayam Api. Shio yang berkonflik dengan energi hari ini adalah Babi.
Dalam kalender tradisional Tionghoa, 28 September juga termasuk hari yang secara umum dianggap mendukung sejumlah aktivitas seperti membuka usaha, perdagangan, menandatangani kontrak, pindah rumah, membersihkan rumah, dan beberapa kegiatan keluarga.
Namun, penilaian tersebut bersifat umum dan tidak menggantikan pembacaan berdasarkan data kelahiran seseorang.
Dilansir dari Astrology.com, astrologi Tionghoa atau Sheng Xiao menggunakan 12 hewan sebagai simbol zodiak dan menggabungkannya dengan konsep yin-yang, unsur alam, serta siklus kalender lunar.
Karena itu, ramalan harian sebaiknya dipandang sebagai bahan refleksi dan hiburan, bukan kepastian mengenai masa depan.
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Jawa Pos
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