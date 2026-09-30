Jangan Remehkan 5 Zodiak Berikut, Makin Sukses Saat Dipandang Sebelah Mata

JawaPos.com - Pandangan sebelah mata dan sikap ragu dari lingkungan sekitar kerap kali memadamkan semangat seseorang. Namun, situasi tersebut justru bekerja sebaliknya bagi lima zodiak ini. Lima orang berzodiak ini menjadikan cemoohan sebagai pendorong utama menuju puncak kesuksesan karier dan finansial.

Bukannya terpuruk, keraguan serta penolakan orang lain diolah secara cerdas menjadi energi positif yang melipatgandakan keberuntungan mereka. Ahli astrologi Eleanor, sebagaimana dilansir dari Your Tango, mengungkapkan bahwa meremehkan pemilik lima zodiak ini merupakan sebuah kekeliruan besar.

"Sikap ragu dari orang lain justru memberi mereka gambaran yang makin jelas mengenai target masa depan yang ingin dicapai," ujar Eleanor.

Berikut adalah lima zodiak yang dikenal paling berbahaya jika diremehkan karena selalu mampu bangkit jauh lebih kuat:

1. Sagitarius

Sagitarius merupakan sosok yang tangguh dan tidak membuang waktu untuk meratap saat menghadapi penolakan. Dinaungi oleh planet Jupiter, mereka dibekali kemampuan alami untuk melihat peluang di balik setiap nasib buruk.

Ketika satu pintu pekerjaan atau peluang bisnis tertutup, Sagitarius dengan cepat menemukan jalan lain yang menawarkan hasil lebih besar. Eleanor menjelaskan bahwa penolakan yang dialami Sagitarius sering kali menjadi titik balik yang mengarahkan hidup mereka ke jenjang yang jauh lebih baik.

2. Capricorn