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Ryandi Zahdomo
Kamis, 1 Oktober 2026 | 00.45 WIB

4 Pasangan Zodiak Ini Diprediksi Paling Jago Cari Cuan dari Nol

Ilustrasi Cuan, Karier, dan Asmara Serentak Bersinar (jcomp/magnific) - Image

Ilustrasi Cuan, Karier, dan Asmara Serentak Bersinar (jcomp/magnific)

JawaPos.com - Sebanyak empat kombinasi pasangan zodiak diprediksi memiliki kemampuan luar biasa dalam membangun kesuksesan finansial dan karier meski harus merintis semuanya dari titik nol.

Duet antar-zodiak ini dirancang secara unik untuk mengubah keterbatasan menjadi kekuatan penuh ambisi. Kerja sama tersebut dinilai mampu menjamin hasil finansial serta keberlanjutan karier jangka panjang.

Ketika dua individu dengan zodiak yang saling melengkapi bersatu, mereka mampu melihat potensi tersembunyi yang kerap diabaikan orang lain. Keberanian, ide segar, dan ketahanan mental menjadi modal utama mereka dalam mencetak keberhasilan.

Dikutip dari Your Tango, berikut adalah deretan empat pasangan zodiak yang dikenal paling tangguh dalam menciptakan peluang rezeki dan hoki dari bawah.

Capricorn dan Scorpio: Strategi Matang dan Eksekusi Tajam

Kombinasi Capricorn berunsur tanah dan Scorpio berunsur air menciptakan kolaborasi yang sangat tangguh. Capricorn berperan sebagai perancang strategi yang tekun untuk membangun fondasi pekerjaan atau bisnis agar tetap stabil.

Disiplin tinggi Capricorn kemudian dipadukan dengan daya analisis tajam serta jaringan luas milik Scorpio. Hasilnya, peluang kerja keras yang telah dirintis mampu menghasilkan keuntungan yang melipat ganda dari waktu ke waktu.

Sinergi solid ini terlihat pada pasangan tokoh terkenal seperti pembawa acara Seth Meyers (Capricorn) dan Jimmy Kimmel (Scorpio). Kerja sama tim mereka terbukti mampu bertahan lama dan mewujudkan impian besar menjadi kenyataan.

Gemini dan Aries: Pendobrak Ide Kreatif dan Eksekutor Cepat

Aries dikenal berani dan selalu ingin menjadi pionir dalam memulai hal baru. Namun, keberanian Aries memerlukan dorongan ide-ide segar agar tepat sasaran, di sinilah Gemini masuk sebagai gudang pemikiran kreatif.

Dalam kolaborasi ini, Aries bertindak sebagai mesin penggerak bertenaga, sementara Gemini menjadi pengemudi cerdas yang memilih rute terbaik. Sinergi ini mengolah setiap peluang kecil menjadi proyek yang sangat menguntungkan.

Editor: Estu Suryowati
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