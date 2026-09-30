Ramalan Zodiak Scorpio, Libra, dan Leo Oktober 2026: Banjir Hari Baik!

JawaPos.com - Tiga zodiak, Scorpio, Libra, dan Leo, diprediksi diselimuti kelimpahan hari baik dan keberuntungan besar pada Oktober 2026.

Dinamika pergerakan Mars dan Jupiter memicu roda hoki naik. Ini membawa lonjakan karier, kestabilan finansial, dan perbaikan hubungan emosional.

Meski ada fase planet retrograde di beberapa momen, kondisi ini jadi celah untuk refleksi dan benahi hambatan masa lalu. Ketiga zodiak ini bisa memperbaiki diri dengan baik.

Hasilnya, posisi mereka diproyeksikan makin solid dan menguntungkan di penghujung bulan. Ini jadi kesempatan emas untuk sukses.

Dikutip dari Your Tango, Oktober 2026 sangat krusial buat Scorpio, Libra, dan Leo. Mereka bisa memetik buah manis kerja keras dan penataan emosional selama ini.

1. Scorpio: Awal Musim Ulang Tahun yang Penuh Kemajuan Masuknya Matahari ke Scorpio pada 23 Oktober tandai musim ulang tahun penuh energi positif. Venus juga perkuat daya tarik sosial dan citra Scorpio di publik.

Fase retrograde Venus dan Merkurius beri ruang Scorpio evaluasi keuangan, nilai hidup, dan asmara. Akhir bulan langkah pembenahan mulai beri hasil nyata.