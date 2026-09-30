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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 1 Oktober 2026 | 00.35 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Kamis 1 Oktober 2026: Pahami Perasaan dan Buka Arah Baru

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan Zodiak Scorpio besok Kamis 1 Oktober 2026 membawa pesan untuk lebih memahami perasaan sendiri dan tidak terus-menerus mengabaikan emosi yang muncul.

Scorpio juga disarankan mulai membangun kebiasaan yang lebih sehat agar kondisi tubuh dan pikiran tetap seimbang di tengah berbagai aktivitas.

Dalam urusan asmara, kedekatan dengan seseorang yang tidak sesuai dengan tipe atau kriteria biasanya justru bisa menghadirkan ketertarikan yang tidak terduga.

Sementara itu, persoalan yang sempat menghambat pekerjaan berpeluang menemukan jalan keluar sehingga Scorpio dapat kembali melanjutkan rencana dengan lebih tenang.

Dari sisi keuangan, masalah pembayaran atau pemasukan yang sempat tertunda mulai menunjukkan titik terang.

Jika memiliki rencana bepergian, Scorpio sebaiknya meluangkan waktu untuk mencari informasi mengenai tempat tujuan agar perjalanan dapat dipersiapkan dengan lebih matang.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Scorpio untuk Kamis, 1 Oktober 2026.

Asmara Scorpio

Editor: Novia Tri Astuti
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